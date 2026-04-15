Jernbaneveteran peger på tre årsager til togkaos efter køreledningsfald

En jernbaneekspert, Kristian Madsen, identificerer tre mulige årsager bag det omfattende togkaos, der ramte Danmark tirsdag, efter køreledninger faldt ned to steder på Sjælland. Kaosset strandede tusindvis af passagerer og afslørede potentielle tekniske mangler og kommunikationssvigt i jernbanesystemet.

Tusindvis af passagerer stod tirsdag strandede på de danske togskinner, da et uheld på S-togsnettet, forårsaget af en nedrevet køreledning øst for Ringsted, førte til omfattende forstyrrelser. Senere på dagen udviklede situationen sig yderligere, da en køreledning ligeledes blev beskadiget på Københavns Hovedbanegård. Disse to tilsyneladende uafhængige hændelser skabte et togkaos, der påvirkede over 10.000 passageringer og fortsat har konsekvenser for store dele af togtrafikken.

Mens Banedanmark arbejder intenst på at genetablere normal drift, rejser sagen et centralt spørgsmål: Hvad var den egentlige årsag til det omfattende nedbrud? Jernbaneveteranen Kristian Madsen, med en karriere der strækker sig tilbage til 1982 og erfaring fra Storebælts- og Øresundsforbindelserne samt arbejde hos både DSB og Banedanmark, påpeger tre potentielle forklaringer på tirsdagens massive driftsforstyrrelser. Han beskriver hændelsen som usædvanlig og en bekræftelse af, at uheld sjældent kommer alene.

Kristian Madsens analyser peger på en kombination af faktorer, der kan have bidraget til køreledningernes fald. Et centralt punkt er muligheden for en defekt i køretråden, der gradvist slides dybere over tid. Hvis en gnist eller en mindre skade opstår, kan den forstærkes, efterhånden som togets strømaftager passerer. Denne gentagne belastning kan over tid slide et hak i køretråden, der bliver dybt nok til at rive den ned. Et andet aspekt, der fremhæves, er manglen på et effektivt system til hurtigt at identificere og fjerne togsæt med alvorlige skader på deres strømaftagere, før disse potentielt kan forårsage omfattende skader på køreledningsanlægget. Den nuværende procedure for reparation af kørestrømsanlæg, hvor teknikere har op til tre timer til at reagere, anses for at være uholdbar, især med den stigende elektrificering af jernbanen. Dette står i kontrast til tidligere tider, hvor nedfaldne køreledninger på S-banen om morgenen typisk blev repareret til eftermiddagsmyldretiden.

Udover de tekniske årsager fremhæver Kristian Madsen også kommunikationssvigt som en væsentlig faktor i passagerernes frustration. På Københavns Hovedbanegård skabte modstridende informationer forvirring. Højttalerbeskeder meddelte, at der ingen tog kørte, mens Rejseplanen indikerede, at alt kørte normalt. MitTog-appen viste i første omgang, at noget trafik kørte, men opdaterede hurtigt til negativ status, mens DSB-appen fortsat tillod køb af billetter til hele strækninger. Denne manglende synkronisering og upræcise information førte til, at passagerer forgæves opsøgte perroner baseret på vildledende oplysninger. Det understreges, at MitTog-appen, der modtager data direkte fra Banedanmarks system, generelt er den mest opdaterede i kaotiske situationer, mens Rejseplanen fremstår som totalt håbløs. DSB's fortsatte henvisning til Rejseplanen, selv i krisetider, kritiseres som en ineffektiv og frustrerende strategi, der begrænser passagerernes muligheder for korrekt information





