Jernbanens sårbare infrastruktur: En balance mellem sikring og tilgængelighed

Artiklen dykker ned i de komplekse udfordringer omkring beskyttelsen af Banedanmarks fysiske infrastruktur, herunder kabler, teknikskabe og lysledere. Den fremhæver, at fuldstændig fysisk sikring er urealistisk på grund af jernbanens åbne natur, og at fokus i stedet bør ligge på et robust beredskab og kontinuerlig vedligeholdelse, inspireret af internationale modeller.

Beskyttelse af jernbanens kritiske infrastruktur: En kompleks udfordring. En almindelig, hoftehøj låge med en simpel lås markerer indgangen til et netværk af kabler, teknikskabe og lysledere, der udgør jernbanens livsnerve. Dette tilfældige sted i København, specifikt Østerbro, illustrerer den umiddelbare skrøbelighed, der præger en del af Banedanmarks infrastruktur.

Hvad der mangler i det offentlige billede, er en dybere indsigt i, hvordan jernbanemyndigheden konkret arbejder med at sikre sin fysiske infrastruktur. Det er forståeligt, at Banedanmark og DSB vælger at holde deres sikkerhedsstrategier bag lukkede døre. At dele detaljeret information, som potentielt kunne misbruges af ondsindede aktører, ville være kontraproduktivt. Den iboende udfordring ligger i jernbanens natur: den er vidtstrakt og åben, hvilket gør den sårbar. Selvom 2 meter høje hegn kan virke som en løsning, undermineres dens effektivitet af nødvendigheden af nødudgange med jævne mellemrum for evakuering af passagerer i nødsituationer. At skulle vente på en nøgle i en presset situation er uholdbart. Den praktiske virkelighed dikterer, at en fuldstændig sikring af jernbanenettet er urealistisk. Fokus må i stedet rettes mod at etablere et robust beredskab, der hurtigt kan iværksætte reparationer efter skader, uanset om disse opstår internt eller udefra. Dette understreger behovet for en proaktiv og responsiv tilgang. I denne sammenhæng støttes forslaget om en IT-havarikommision helhjertet, og man kunne endda overveje at udvide dette til en "Kommision til undersøgelse af nedbrud i infrastruktur". Jernbanens infrastruktur er simpelthen for omfattende og vanskelig at beskytte i sin helhed; hundreder af kilometer spor ligger ubeskyttede, fordi en fuldstændig afskærmning er en uoverkommelig opgave. Et eksempel fra Japan, hvor serviceteams dagligt inspicerer og vedligeholder spor lige efter den sidste Shinkansen er kørt, og er færdige før det første tog afgår, viser en anden tilgang: kontinuerlig og omhyggelig vedligeholdelse som en essentiel del af sikringen. Frem for at fokusere udelukkende på fysisk afskærmning, som i sidste ende er utilstrækkelig på grund af jernbanens åbne natur, bør Banedanmark investere yderligere i avancerede overvågningssystemer og et hurtigt reagerende beredskab. Dette indebærer også at anerkende sårbarheden og have planer klar til at håndtere uforudsete hændelser. Vedligeholdelse, vedligeholdelse og vedligeholdelse forbliver nøgleordet. Mens teknologiske fremskridt kan tilbyde nye metoder til overvågning og sikring, kan intet erstatte den grundlæggende nødvendighed af konstant indsats for at holde infrastrukturen funktionsdygtig og sikker. At lære af internationale eksempler, som Japans effektive vedligeholdelsesteams, kan give værdifuld inspiration til, hvordan man bedst muligt sikrer et komplekst og uundværligt transportsystem som jernbanen. Uden en sådan dedikeret indsats risikerer man fortsat at blive konfronteret med utilsigtede nedbrud og potentielle sikkerhedsrisici





