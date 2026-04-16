Jernbanens Kollaps: Ekspert peger på tre mulige årsager til kaosset

Over 10.000 passagerer blev påvirket af et omfattende togkaos på Sjælland, udløst af to separate køreledningsfejl. En jernbaneekspert analyserer de mulige årsager og peger på behovet for forbedret beredskab.

Tusindvis af passagerer blev tirsdag strandet, da togdriften på Sjælland kollapsede på grund af to separate køreledningsfejl . Den første fejl opstod øst for Ringsted, hvor en køreledning faldt ned, og senere på dagen blev en anden køreledning beskadiget på Københavns Hovedbanegård. Disse hændelser lammede store dele af jernbanenettet og forårsagede massive forsinkelser og aflysninger, som påvirkede over 10.000 passagerer.

Mens Banedanmark arbejder på at genetablere normal drift, er der stadig fokus på årsagerne til det omfattende kollaps. Kristian Madsen, en erfaren jernbaneekspert med en karriere, der strækker sig tilbage til 1982, har dykket ned i sagen. Han har tidligere haft ledende stillinger inden for jernbanedrift på både Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen samt erfaring med vedligeholdelse hos DSB og Banedanmark. Baseret på forskellige detaljer i forløbet, fremhæver Madsen tre potentielle faktorer, der kan have bidraget til tirsdagens omfattende problemer. Han bemærker, at uheld sjældent kommer alene, og at kombinationen af forskellige hændelser kan have forstærket problemerne. Hans ekspertise giver et unikt indblik i de komplekse systemer, der styrer jernbanedriften. En af de centrale problemstillinger, som Madsen påpeger, vedrører den dynamiske interaktion mellem køreledningen og togets strømaftager. Han forklarer, at når et statisk system som køreledningen skal overføre strøm til et bevægeligt system som en strømaftager, eksisterer der altid en iboende risiko for fejl. I dette specifikke tilfælde indikerer han, at et defekt ophæng i køreledningen kan have forårsaget skader på strømaftagerens kulbane, hvilket igen førte til yderligere følgeskader og behovet for at tage tog ud af drift. Dette rejser spørgsmål om vedligeholdelsespraksis og systemernes robusthed. Yderligere har Madsen rejst spørgsmål om, hvorvidt DSB og Banedanmark har draget tilstrækkelige erfaringer fra lignende situationer i nabolande som Tyskland og Sverige, der har længere erfaring med elektrificeret togdrift. Han spekulerer i, om manglende inspektion af køreledningsophæng eller pantografernes kulbaner kunne have været undgået, hvis man havde lært af erfaringer fra udlandet. Endelig, ud over de tekniske fejl i køreledninger og strømaftagere, fremhæver Madsen behovet for en revurdering af DSB's beredskabsplaner. Han mener, at hvis jernbanen skal betragtes som kritisk infrastruktur, er der et betydeligt potentiale for forbedringer, især hvad angår evakuering af strandede tog og genetablering af trafik, hvor det er muligt





