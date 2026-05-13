Jensen Denmark fyre 175 medarbejdere på Bornholm

Jensen Denmark, Bornholms største private arbejdsplads, har besluttet at fyre 175 medarbejdere på øen. De 175 fyrede medarbejdere svarer til omkring én procent af den samlede arbejdsstyrke på Bornholm.

Manglende ordrer får nu Bornholm s største private arbejdsplads Jensen Denmark til at fyre 175 medarbejdere på øen. Jensen Group producerer blandt andet foldemaskiner til industrivaskerier i hele verden og har afdelinger og fabrikker i en lang række lande.

De omkring 700 medarbejdere på Jensen Denmarks fire afdelinger på Bornholm fik beskeden i morges, og umiddelbart efter fik de 175 ansatte deres fyreseddel og er ledige fra i morgen. Et af en mavepuster De 175 fyrede medarbejdere svarer til omkring én procent af den samlede arbejdsstyrke på Bornholm - og det er da også noget af en mavepuster, siger formanden for Metal Bornholm, Jimmi Hjorth.

Sorgens dag for de medarbejdere Borgmester, Frederik Tolstrup (V)- Det er en sorgens dag for de medarbejdere, der er berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde, siger Jimmi Hjorth. Det er en utrolig trist nyhed. Jensen er en vigtig virksomhed for Bornholm, og det er rigtigt, rigtigt mange mennesker, der bliver afskediget, siger borgmester Frederik Tolstrup (V).

Fagbevægelsen, Bornholms Regionskommune, Jobcenteret og Campus Bornholm går nu i gang med at opkvalificere og efteruddanne de mange fyrede medarbejdere. Samarbejdet mellem de mange parter er heldigvis tæt og godt på Bornholm, og det er kæmpe styrke, at vi kan arbejde sammen om det, siger Jimmi Hjorth. Det giver et stort sikkerhedsnet under vores opsagte kolleger, så de forhåbentlig hurtigt kan komme videre, siger han





