Jens Stoltenberg: Krigen i Ukraine og forholdet til Rusland er blandt Europas mest presserende spørgsmål

Natos tidligere generalsekretær og Norges nuværende finansminister, Jens Stoltenberg, har udtalt, at det er urealistisk at tro, at man fra europæisk - eller anden - side kan ændre Vladimir Putins ambitioner med krigen i Ukraine. Putins ambition er fortsat at kontrollere Ukraine, og det kan der næppe være noget, der rokker ved, mener Stoltenberg.

Putins ambition er fortsat at kontrollere Ukraine, og det kan der næppe være noget, der rokker ved, fortæller Natos tidligere generalsekretær og Norges nuværende finansminister, Jens Stoltenberg, til DR. Hvis prisen, Putin må betale for at kontrollere Ukraine, bliver høj nok, kan han blive tvunget til at forhandle, mener Stoltenberg, og understreger, at det derfor er afgørende, at Europa fortsætter støtten til Ukraine. Ifølge Stoltenberg er militær støtte til Ukraine også den bedste vej til en politisk løsning på krigen.

Krigen i Ukraine og forholdet til Rusland har været blandt Europas mest presserende spørgsmål de seneste fire år. Rusland er Europas nabo, og derfor kan man ikke komme uden om, at Europa på et tidspunkt bliver nødt til at gå i dialog med Rusland, mener Jens Stoltenberg. - Det med at tro, at det er en naturlov, at Vesten har et dårligt forhold til Rusland, mener jeg, er en fejl, lyder det fra den tidligere Nato-chef.

Udover at være Natos generalsekretær fra 2014 til 2024, så har Jens Stoltenberg også været Norges statsminister i to omgange. I sin bog 'På min vagt' skriver Jens Stoltenberg, at han som statsminister i begyndelsen havde et godt forhold til Vladimir Putin. De to mødte hinanden for første gang i 2000, hvor Stoltenberg var ny statsminister i Norge og Putin ny præsident i Rusland.

Stoltenberg beskriver, hvordan 'stemningen var god', da han besøgte Moskva i 2001, og hvordan begge lande dengang glædede sig over det voksende samarbejde. I dag er Jens Stoltenberg ikke så sikker på, at man kan stole på Rusland, men han mener dog, at Europa før eller siden bliver nødt til at genoptage dialogen med Rusland - også når det ikke handler om Ukraine.

Blandt andet for igen at kunne indgå aftaler om kontrol af oprustning og begrænsning af atomvåben i Europa. Samtidig understreger han, at Rusland fortsat vil være Europas nabo, og at dialog derfor er uundgåelig. Men han forventer ikke, at forholdet bliver præget af den samme tillid, som mange i Vesten håbede på efter Den Kolde Krigs afslutning. Det er ikke første gang, at de europæiske lande diskuterer, hvordan de fremover skal kommunikere med russerne





