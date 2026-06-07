Jens Munks dramatiske rejse: Nationalmuseet søger den forsvundne Enhjørning i Canadisk Hudsonbugt

Nationalmuseet har sat en jagt ind på at finde det danske skib Enhjørningen, der forsvandt i 1619-1620 under Jens Munks mislykkede ekspedition for at finde Nordvestpassagen. Historien om Jens Munk er en basal fortælling om eventyrlyst, mod og menneskets kamp mod elementerne, som fortsat vækker fascination og beundring. Den søfartshistoriske jagten ledes af Asger Nørlund Christensen og involverer canadiske samarbejdspartnere i et projekt der kan bringe et af de største arkæologiske fund i nordatlantisk søfartshistorie.

Søhelten Jens Munk og hans modige-ekspedition i 1619-1620 er en grundlæggende fortælling om eventyrlyst, mod og menneskets kamp mod elementerne. Historie n vækker fortsat beundring og fascination, især nu, hvor Nationalmuseet er i gang med at søge efter hans forsvundne skib Enhjørningen i Hudsonbugt en i Canada .

Jens Munk var i Christian IV.s tjeneste og udforskede fjerne egne, jagtede pirater, fangede hvaler og kæmpede i krige. Han er mest kendt for sit vedholdende forsøg på at finde Nordvestpassagen, en eventuel søvej gennem de arktiske områder til Stillehavet, som kongen håbede kunne etablere en ny handelsrute til Asien. Ekspeditionen startede i maj 1619 med to skibe, Enhjørningen og Lamprenen, der sejlede syd om Grønland og efter store anstrengelser nåede ind i Hudsonbugten.

Men de blev fanget af is, og sygdommen skørbug herskede. Mange af mandskabet omkom, og Munk blev alenetilbage, syg og udmattet, i et isfyldt og øde område langt inde i bugten. Han skrev et berømt afskedsbrev den 4. juni 1620, hvori han udtrykte sin overbevisning om, at han ikke ville overleve, og han bad om at blive begravet, hvis nogen kristne mennesker fandt ham.

Til sidst lykkedes det kun Munk og nogle få andre at vende tilbage til Danmark, where han døde kort efter. Historien om Jens Munks utrolige rejse har gennem århundreder vakt både gru og fascination. Nu er han igen i søgelyset, fordi Nationalmuseet sammen med canadiske samarbejdspartnere er på sporet af Enhjørningen.

Søfartshistorikeren Asger Nørlund Christensen, der var i Canada som led i jagten, beskriver historien som 'en basal historie om eventyrlyst, mod og menneskets kamp mod elementerne' og mener, at Munk er 'den største opdagelsesrejsende, vi har herhjemme'. Museumsinspektør Thorbjørn Thaarup ved Museet for Søfart, som ikke er involveret i projektet, kalder Enhjørningen 'en af de helt store historier' i dansk søfartshistorie og udtrykker begejstring for, at skibet måske kan findes efter 400 år i en tidslomme.

Det vil være en bemærkelsesværdig opdagelse. Jens Munks baggrund er ikke den, man ville forvente for en så bemærkelsesværdig figur. Han blev født i 1579, og som barn oplevede han, at hans far blev smidt i fængsel. Han voksede op med sin mor i Frederikstad i Norge og gik som 12-årig til søs.

Han startede som skibsdreng og klarede sig op i graderne, hvilket var usædvanligt for en ikke-adelig. Hans dygtighed og karriere udviklede sig, da han fra 1610 begyndte at arbejde for Christian IV. Han udforskede Polarhavet, jagtede pirater, organiserede hvalfangst og kæmpede i Kalmarkrigen mod svenskerne. Kongen havde store ambitioner for at udvide Danmark-Norges indflydelse på den internationale scene, og finding of a Nordwest passage til Asien var en central del af disse planer.

Det skulle sikre en uafhængig handelsrute uden dyre mellemmænd og bringe luksusvarer direkte hjem. Jens Munk blev kaldt til at lede denne ekspedition, som var et led i kongens drømme om at gøre riget til en større spiller i global handel. Ekspeditionen sejlede i maj 1619. De mødte stor modstand fra is og tidevand i Hudsonstrædet, men den 14. august kom de ind i Hudsonbugten.

Her blev de fanget af isen, og forholdene blev forfærdelige. Skørbug, frost og sult ramte besætningen. Mange døde, og Munk blev alene på dækket blandt ligene, ventende på sin egen død. Historien har en særlig kraft, fordi den er så fundamentalt menneskelig: en kamp for overlevelse mod ubarmhjertige naturen, kombinert med en drivkraft fra kongelige ambitioner og den eventyrdrift, der præger opdagelsesrejsende.

At Nationalmuseet nu søger efter Enhjørningen giver historien en ny aktuel dimension, hvor fortid og nutid mødes i en arkæologisk jakt efter et skib, der har forsvundet i 400 år. Det er en historie, derHandler om både individets mod og en større national og global historisk sammenhæng. Målet er at finde skibet og på den måde få et konkret fund, der kan belyse denne epokegørende tid i dansk og canadisk historie.

Jagten er en samarbejdsaktivitet med canadiske partnere, og den har allerede fået opmærksomhed i both lande. For Danmark er det en del af sit marititime arv og en anerkendelse af en af sine mest fremtrædende søfarere, der trods sin død i ung alder efter rejsen, har efterladt et stort spørgsmål om, hvordan han overlevede, og hvad der skete med hans skib. For Canada er det en del af deres egen historie om europeisk kontakt og erobring i området.

En eventuel fundering af Enhjørningen ville være et af de største arkæologiske fund inden for nordatlantisk søfart i lang tid, og det ville give et unikt indblik i de forhold, der prægede sådanne ekspeditioner i starten af 1600-tallet. Det vil også være et nationalt symbol for begge lande, der minder om en tid, hvor havet både var en barriere og en vej til nye muligheder.

Så historien er meget mere end en biografi; den er et fortællende Bindeled mellem fortid og nutid, mellem Danmark og Canada, mellem individ og nation, og mellem drøm og virkelighed. Den repæsenterer både en孩童 af menneskelig ånd og en konkret maritim efterforskning, der kan ændre vores forståelse af en af de mest drama fyldte ekspeditioner i den danske historie





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