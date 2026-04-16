Jehovas Vidner køber stort konferencecenter ved Korsør til europæisk undervisningscenter

Jehovas Vidner har foretaget et markant ejendomskøb ved Korsør, hvor et nedlagt hotel- og konferencecenter på 10.000 kvadratmeter med 134 værelser skal omdannes til et regionalt undervisningscenter for europæiske medlemmer. Ejendommen har stået tom siden 2021.

Ejendommen, der tidligere husede et Comwell-hotel, har stået ubenyttet siden hotelkædens lukning i 2021. Dette strategiske indkøb er tiltænkt en central rolle i Jehovas Vidners europæiske organisation, idet den skal fungere som et regionalt undervisningscenter. Ifølge Jørgen Pedersen, talsmand for Jehovas Vidner, vil centret samle medlemmer fra forskellige dele af Europa til uddannelsesmæssige formål. Pedersen understreger desuden, at eleverne og deres gæster forventes at bidrage positivt til lokalområdet gennem deltagelse i turisme, handel og fritidsaktiviteter, hvilket potentielt kan skabe synergi mellem det nye center og Korsørs eksisterende tilbud. Denne tilgang sigter mod at integrere de besøgende medlemmer i lokalsamfundet og samtidig styrke den lokale økonomi. Ejendommen blev oprindeligt sat til salg for 110 millioner kroner i 2024, men den præcise købesum for Jehovas Vidner er ikke offentliggjort. Dette køb viser tydeligt trossamfundets ambitioner om at styrke sin europæiske tilstedeværelse og organisering. Jehovas Vidner har en lang historie i Danmark, med rødder der strækker sig tilbage til 1895. Trossamfundet oplyser selv at have omkring 14.500 døbte medlemmer, fordelt på 170 menigheder spredt over hele landet. Det danske hovedkvarter, kendt som Bethel, er beliggende i Holbæk på Nordvestsjælland. Siden 2014 har dette center fungeret som det centrale omdrejningspunkt for alle nordiske aktiviteter for Jehovas Vidner. Herfra føres også tilsynet med de lokale menigheder i Danmark, Norge, Sverige, Island og på Færøerne. Beslutningen om at samle de nordiske aktiviteter under ét tag i Holbæk i 2014 blev dengang kommenteret af religionssociolog Annika Hvithamar fra Københavns Universitet. Selvom de specifikke udtalelser fra Hvithamar i forbindelse med den tidligere konsolidering ikke er uddybet i den foreliggende information, indikerer det en anerkendelse af Jehovas Vidners organisatoriske udvikling og strategiske planlægning inden for Norden. Opkøbet af det store konferencecenter i Korsør vidner om en fortsat vækst og en øget kapacitet til at imødekomme både nationale og internationale behov for undervisning og samling af medlemmer. Det nye undervisningscenter i Korsør vil sandsynligvis spille en afgørende rolle i at facilitere disse aktiviteter og styrke båndene mellem Jehovas Vidner på tværs af Europa. Ejendommens fortid som et travlt hotel og konferencecenter betyder, at den allerede besidder mange af de faciliteter, der er nødvendige for at rumme et stort antal mennesker og afholde diverse arrangementer. De 134 værelser tilbyder rig mulighed for overnatning, mens de mange kvadratmeter på ejendommen kan indrettes til undervisningslokaler, mødelokaler og fællesområder. Lukningen af hotellet i 2021 efterlod ejendommen tom, og det er tydeligt, at Jehovas Vidner ser et stort potentiale i at genoplive og transformere dette sted til et formål, der stemmer overens med deres religiøse og uddannelsesmæssige mission. Den tidligere ejerskab af fagforeningen 3F, som efterfølgende satte ejendommen til salg, understreger ejendommens kommercielle og strategiske værdi. For Korsør og omegn kan tilstedeværelsen af et stort internationalt undervisningscenter medføre både økonomiske og sociale fordele. Turisme kan blomstre, da besøgende medlemmer vil have brug for overnatning, forplejning og lokale oplevelser. Samtidig kan centret skabe nye arbejdspladser og bidrage til lokalt erhvervsliv. Integrationen af disse besøgende i lokalsamfundet vil være nøglen til en succesfuld sameksistens. Jehovas Vidners plan om at inddrage deres medlemmer i den lokale turisme og forbrug viser en bevidsthed om vigtigheden af at være en aktiv og positiv del af det samfund, de er en del af. Denne tilgang er afgørende for at opbygge positive relationer og sikre en god integration af det nye undervisningscenter i Korsør





