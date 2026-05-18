Jeff Landry visits Greenland to discuss military replacement

The Danish Defense is considering replacing soldiers with conscripts in Greenland, with the US President Donald Trump's Special Envoy Jeff Landry visiting the region to discuss the matter. The plan is to start with a company of around 100 conscripts in September.

Lige nu kører snakken i Det Hvide Hus om, at det danske forsvar udskifter kampsoldater med værnepligtige på Grønland. Her ses Jørgen Boassen stå ved Hans Egedes statue i Nuuk sammen med USA-præsident Donald Trump s særlige udsending, Jeff Landry , og hans hustru Sharon Landry.

Billedet er taget søndag. Foto: Privat I Det Hvide Hus går snakken om, at det danske militær erstatter kampsoldater i Grønland med værnepligtige. USA præsident, Donald Trump, er åbenbart med til at snakke om, at det danske forsvar sender værnepligtige til Grønland i stedet for kampsoldater. Det sker dog først fra september.

Foto: Alex Wong/AFP/Ritzau Scanpix "Trumpadministrationen har hørt, at danskerne ikke har soldater nok til at kunne beskytte Grønland, og man er nødt til at bruge værnepligtige," siger han og tilføjer: "Det vil Jeff Landry gerne se med sine egne øjne, fordi det rygtes i USA, at Danmark ikke kan varetage Grønlands beskyttelse.

"kunne afsløre fortrolige dokumenter fra Hæren, hvor der står, at Forsvaret har store problemer med at levere tilstrækkelig mange soldater til indsatsen i Arktis. "Det er hensigten på sigt at anvende værnepligtige i opgaveløsningen," lød det i en orientering fra hærchef Peter Boysen i marts til samarbejdsudvalget for Hærens øverste ledelse og soldaternes fagforbund. Ifølge TV 2s oplysninger er det besluttet i første omgang at sende et kompagni på godt 100 værnepligtige til Grønland til september.

Så Jeff Landry vil altså kigge forgæves efter værnepligtige under sit besøg i Grønland i den her uge. Jørgen Boassen, hvad siger du til, at Jeff Landry jo ikke med sine egne øjne kan se, at værnepligtige skal erstatte kampsoldater, når det først skal ske fra september? Men du siger selv, at det er en del af formålet med hans tur til Grønland





