Jeff Landry, US Special Envoy to Greenland, Lands in Nuuk Ahead of Meeting with Greenlandic Government Leader

Jeff Landry, the United States special envoy to Greenland, arrived in Nuuk on Sunday, where he will meet with Greenlandic government leader Jens-Frederik Nielsen. Landry, who is also the governor of Louisiana, flew in from Nuuk to an undisclosed event earlier this week.

Jeff Landry blev sidste år udpeget som USA s særlige udsending til Grønland. Han er søndag ankommet til Nuuk, den grønlandske regeringsleder, Jens-Frederik Nielsen, skal mandag mødes med USA s særlige udsending til Grønland, Jeff Landry .

Jeff Landry, der også er guvernør i den amerikanske delstat Louisiana, er søndag aften dansk tid landet i Nuuk. Jeff Landry blev udpeget til den nyoprettede stilling som særlig udsending til Grønland i december sidste år. Det skete, efter at USAs præsident, Donald Trump, flere gange havde luftet tanker om, at USA af sikkerhedsmæssige årsager havde behov for Grønland.

Det er en ære at tjene dig i denne frivillige rolle for at gøre Grønland til en del af USA, skrev Jeff Landry på Twitter da han blev udpeget. Nogle dage senere understregede han dog i et interview på Fox News, at USA ikke ville "overtage nogens land". Ambassadøren skal indvie det amerikanske konsulats nye kontorer i Nuuk, ligesom han og Landry ventes at skulle deltage ved en erhvervsmesse tirsdag og onsdag.

Jeff Landry fortalte, da han var ankommet til Nuuk til DR, at han talte med Trump lørdag inden sin rejse til Grønland. Der har ingen officielle meldinger været om, at Jeff Landry tidligere har besøgt Grønland, mens han har været særlig udsending. I marts var han inviteret til at overvære det nationale mesterskab for hundeslædekuske i Grønland af en turistvirksomhed. Den invitation faldt dog ikke i god jord hos arrangørerne, og virksomheden endte med at trække invitationen tilbage





