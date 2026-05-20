Jeff Landry efter fire dage i Grønland: 'Vi har fået det, vi havde forventet'

Jeff Landry og hans hustru er i Grønland sammen med Jørgen Boassen, som viser dem rundt. Jørgen Boassen har hjulpet Jeff Landry på turen og har stået for en del af indholdet og planerne under den fire dage lange tur.

Her ses en selfie af dem ved statuen af Hans Egede i Nuuk. Foto: Privat Og skal man tro hans grønlandske medhjælper, så kommer Landry helt sikkert tilbage. Han var en af idémagerne til Jeff Landrys tur til Grønland. Og han har stået for en del af indholdet og planerne under den fire dage lange tur.

Vi har fået det, vi havde forventet fra Danmark og den grønlandske regering, som ikke har været specielt imødekommende, siger Jørgen Boassen over telefonen. Jeff Landry er udpeget af Donald Trump som særlig udsending til Grønland. Netop Jørgen Boassen har længe arbejdet aktivt for at fremme amerikanske interesser, når det gælder Grønland. Her har præsident Donald Trump flere gange sagt, at han ønsker, at verdens største ø skal blive amerikansk territorium.

Siden er han skiftet til en anden strategi, som involverer at påvirke den grønlandske befolkning på en række områder. Derfor fik Jørgen Boassen en idé, som han videregav til Jeff Landry, der normalt er guvernør i den amerikanske delstat Louisiana. Jeg sagde til Jeff, inden han skulle afsted, at vi skulle have en læge med.

En læge, der kan se på, hvad folk i Grønland fejler mest, og hvor systemet fejler, forklarer Jørgen Boassen, der er sammen med Jeff Landry og hans stab, mens B.T. taler med ham. Jørgen Boassen fortæller også, at han har fortalt Jeff Landry, at man fra amerikansk side skal se nærmere på, hvordan Danmark har tænkt sig at forsvare Grønland. Netop den pointe har Donald Trump flere gange påpeget.

Og det har vakt opsigt, at Danmark tilsyneladende har tænkt, at en række militære opgaver skal løses af værnepligtige i fremtiden, som Ja, forsvar er også et af de steder, hvor jeg har fortalt dem, at man kan kigge på, som Jørgen Boassen. Kommer man til at se mere til Landry i Grønland? Han vil meget gerne tilbage og have mere tid med grønlænderne.

Han har brugt lidt for lang tid på den diplomatiske del den her gang, siger han og konkluderer





btdk / 🏆 10. in DK

