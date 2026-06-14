Jasper Philipsen vinder Copenhagen Sprint

Jasper Philipsen blev den stærkeste i Copenhagen Sprint, da løbet blev afsluttet med en massespurt. Tobias Lund Andreasen var tæt på at vinde hjemmebanetriumfen, men måtte give tabt til sin belgiske konkurrent.

Supersprinteren Jasper Philipsen var nemlig stærkest, da Copenhagen Sprint søndag blev afsluttet med en massespurt. Tobias Lund Andreasen var tæt på hjemmebanetriumfen og blev sat godt op af sit hold, Decathlon, men måtte give tabt til sin belgiske konkurrent, som kaldte finale for hektisk i sit vinderinterview.

- Det var en meget hektisk dag. Ligesom sidste år var der styrt i den sidste omgang. Det er ærgerligt for alle, der havde glædet sig til at se en massespurt. Jeg håber bare, at alle er okay, sagde Jasper Philipsen til DR Sporten.

Før Alpecin-rytteren kunne fejre sin sejr i endagsløbet, måtte gennem ruten på 227 kilometer fra Roskilde til København, som bød på sol, regn og udbrud. En større gruppe med flere landsholdsryttere stak tidligt af fra resten af feltet. Anders Foldager (Jayco AlUla), Rune Herregodts (UAE Team Emirates), William Blume (Uno-X) og Mads Andersen (Danmark) lykkedes med at holde afstand til forfølgerne det meste af dagen, men med omkring 35 kilometer tilbage begyndte forspringet for alvor at svinde ind.

Med fem kilometer tilbage var der blot 11 sekunder fra udbryderne og ned til feltet, hvor Tobias Lund Andresen sad sammen med Jasper Philipsen. Finalen bød på et større styrt, men den stærke belgier var ikke blandt de uheldige ryttere, som måtte i asfalten, og i stedet kunne han fejre sejren i den anden udgave af Copenhagen Sprint





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