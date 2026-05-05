Jasmin Nørgård vinder europamesterskabet i Aerial Silk

17-årige Jasmin Nørgård fra Løgstrup har vundet europamesterskabet i Aerial Silk ved Amber Prix i Vilnius. Hun startede til cirkustræning som 10-årig og har siden dedikeret sit liv til kunstarten.

Jasmin Nørgård svævede seks meter over gulvet, indhyllet i silke og iført et funklende kostume. Hver eneste detalje, fra håret til makeuppen og de udførte akrobatiske tricks, var nøje overvejet, for alt tæller, når man stræber efter at blive europamester.

Jasmin Nørgårds cirkusrejse begyndte allerede som tiårig i hendes hjemby Løgstrup, nord for Viborg, hvor hun tog sine første cirkustimer. Hun blev hurtigt fascineret af cirkusdisciplinerne, især Aerial Silk – en kunstform, der for mange fremstår som utroligt risikabel. Aerial Silk involverer at udføre akrobatiske tricks i silke, der er fastgjort i loftet, ofte i en højde af over seks meter, hvor silken er den eneste barriere mod et fald.

Denne disciplin fangede Jasmin Nørgårds hjerte, og allerede som 11-årig formåede hun at sammensætte et fem minutters show på blot tre dage efter sin første introduktion til silken og højderne. Nu, som 17-årig, har hun nået sit mål og kan kalde sig europamester. Mens mange danskere nød 1. maj i solskinnet, befandt Jasmin sig i Vilnius, Litauens hovedstad, for at deltage i Amber Prix – European Championship 2026.

Her blev hendes præstation vurderet af et panel af dommere, der gav point på en skala fra nul til 50. Den udøver med den højeste samlede score blev kåret som ”Over All Silks Champion. ” Jasmin Nørgård var overvældet af glæde og stolthed. – Jeg ved ikke engang, hvor mange point jeg fik.

Jeg ved bare, at jeg endte med den helt store pris. Jeg blev vildt stolt og glad, fortæller hun. Bedømmelsen er holistisk og tager højde for hele nummeret – piruetter i split, ansigtsudtryk og kostumet spiller alle en vigtig rolle i den samlede vurdering. Det er en kombination af disse elementer, der afgør, hvem der til sidst kan stå på scenen med armene hævet i sejr.

– Jeg kiggede undrende og overrasket på min veninde, der også deltog, da de råbte mit navn. Jeg havde slet ikke regnet med det, siger den 17-årige. Jasmin Nørgårds vej til europamesterskabet har krævet dedikation og hårdt arbejde. Trods sin unge alder har hun allerede to sæsoner bag sig med Cirkus Trapez, og hun ville have været en del af sommerens program, hvis der ikke løbende var behov for at justere og udskifte elementer i forestillingen.

– Nu skal jeg bare lave nogle shows sammen med Trapez, siger hun. Udover sin egen optræden er Jasmin også engageret i at dele sin passion med andre. Hun træner 25-30 børn i Cirkus Sceneskræk, den samme cirkusklub, hvor hun selv startede. Det er her, hun tilbringer det meste af sin tid.

– Jeg har fået min egen nøgle, så jeg bare kan gå over og træne. Jeg går nemlig ikke i skole lige nu, forklarer Jasmin Nørgård. Hendes fremtidige ambition er at leve af cirkus. – Det har været min plan, lige siden jeg lavede min første optræden for et mindre cirkus i 2022, fastslår hun.

Jasmin Nørgårds historie er et inspirerende eksempel på, hvordan passion, dedikation og hårdt arbejde kan føre til succes, selv på et så krævende område som cirkus





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cirkus Aerial Silk Europamesterskab Jasmin Nørgård Akrobatik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komtesse Athenas Konfirmation Fejret i Washington D.C.Kongehuset har delt billeder fra komtesse Athenas konfirmation i Washington D.C. Se billederne af den 14-årige komtesse og hendes familie.

Read more »

Lille speedwaytalent drømmer om at blive den størsteSexårige Arvid fra Herning er fuld af energi og passion for speedway. Han træner flere gange om ugen på Uhrebanen i Karup og drømmer om at blive den største. Hans far, Christian Ørts, står ved hans side som træner og støtter ham i hans drømme. For dem handler det ikke kun om at vinde, men om at have det sjovt sammen.

Read more »

22-årige Jonas er ikke set i langt over et døgn: Politiet frigiver nye billederDen 22-årige er sidst set ved Aalborg Station.

Read more »

AGF tager føringen i mesterskabskampen efter remis mellem FCM og ViborgEfter mandagens derby mellem FC Midtjylland og Viborg FF er AGF nu i en stærk position til at vinde mesterskabet, da de har to point foran og kan afgøre det på egen hånd. FCM erkender AGFs favoritværdighed, men lover at kæmpe til det sidste.

Read more »

Klippet går mega-viralt: Her har du set hende førKlippet er spredt for alle vinde, men det er ikke første gang kvinden i fokus har stjålet opmærksomheden.

Read more »

22-årige Jonas er fortsat forsvundet: Nu deler politiet nye billeder af hamMed nye billeder og konkrete oplysninger håber politiet at få hjælp fra borgere, der kan have set ham.

Read more »