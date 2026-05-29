Japanske forskere klar med fuldopdrættede ål - men debatten om beskyttelse af truede arter fortsætter

Efter årtiers forskning er det lykkedes at opdrætte ål fra æg til voksen i fangenskab. Prisen er faldet dramatisk, og nu skal de sælges i Japan. Men kritikere peger på behovet for bedre beskyttelse af de vilde ålebestande.

Ålebestandene i hele verden er i drastisk tilbagegang. Ifølge forskere skyldes det en kombination af forurening, ødelæggelse af vådområder, dæmninger og overfiskeri. Den japanske ål (Anguilla japonica) er ligesom den amerikanske ål (Anguilla rostrata) klassificeret som truet, mens den europæiske ål (Anguilla anguilla) er kritisk truet.

I Japan er ål en delikatesse kaldet unagi, traditionelt serveret grillet med en sød sauce. Men den stigende efterspørgsel har sat de vilde bestande under pres. I årevis har forskere forsøgt at opdrætte ål i fangenskab, men det har vist sig ekstremt vanskeligt. Ål er notorisk svære at få til at parre sig og lægge æg uden hjælp.

Det første gennembrud kom i 2010, da japanske forskere fra Japans Fiskeriforskningsagentur og andre institutioner lykkedes med at producere ål fra æg til voksen i et laboratorium. Prisen for én enkelt lille avlet ål var dengang over én million yen, svarende til mere end 40.000 danske kroner. Siden er prisen faldet markant, og nu er den nede på cirka 1.800 yen, omtrent 70 kroner, ifølge Yasutaka Okamoto fra Japans fiskerimyndighed i et interview med AFP.

Det er stadig tre til fire gange dyrere end en vildfanget ål, men myndighederne mener, at tiden er inde til at teste markedet. Fra den 29. maj 2026 skal de fuldt opdrættede ål sælges i et stormagasin i Tokyo og i flere onlinebutikker i Japan. To grillede avlede ål vil koste omkring 9.000 yen, cirka 360 dollar.

Firmaet Yamada Suisan, som står for salget, kalder det ifølge AFP et meget vigtigt skridt mod at kunne sælge fuldt opdrættede ål i større skala. Men selvom dette er en milepæl, peger sagen på en større debat om beskyttelse af de truede ålearter. Sidste år afviste et internationalt forum et EU-forslag om at beskytte flere ålearter. Forslaget mødte modstand fra blandt andre Japan, der prioriterer sine traditionelle fiskerier og kulturarv.

Kritikere hævder, at kommercielt opdræt måske kan lette presset på vilde bestande, men det kræver samtidig streng regulering for at undgå utilsigtede konsekvenser, som genetisk forurening eller sygdomsspredning. Samtidig er der brug for mere forskning i ålens biologi og migration for at forstå, hvordan opdræt bedst kan integreres i en bæredygtig forvaltning.

Debatten om ålens fremtid er langt fra slut, men salget i Tokyo kan blive en afgørende test på, om forbrugere og samfund er klar til at støtte en mere bæredygtig vej





