Søndag samledes flere hundrede mennesker for at hylde den folkekære skuespiller på Frederiksberg. Kendt komiker afslører sin chokerende årsløn. Monday would have been Dirch Passer's 100th birthday, and a large memorial event was held at the statue of the legendary comedian on Frederiksberg. Several hundred people attended to celebrate Dirch Passer's life and career with music, monologues, and entertainment inspired by his universe. Dorte Passer, the 75-year-old daughter of the late comedian, still struggles to understand the significance of her father's continued popularity among the Danish people. "It's overwhelming. It must be said. That he is still so popular and can create so much interest. It's fantastic," she says.

Janni Rees datter åbner op: Jeg skammer mig over min mor Søndag samledes flere hundrede mennesker derfor for at hylde den folkekær e skuespiller på Frederiksberg .

Kendt komiker afslører sin chokerende årsløn: Du vil tabe kæben, når du ser den Mandag ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og i den anledning blev der søndag afholdt et stort mindearrangement ved statuen af den legendariske komiker på Frederiksberg. Flere hundrede mennesker var mødt op for at fejre Dirch Passers liv og karriere med musik, monologer og underholdning inspireret af hans univers.

Ifølge Dorte Passer er det stadig svært helt at forstå, hvor stor betydning hendes far fortsat har for danskerne.

"Det er overvældende. Det må man nok sige. At han stadig er så populær og kan skabe så megen interesse. Det er helt fantastisk," siger hun til Dirch Passer døde i 1980, men interessen for hans film og komiske figurer lever fortsat videre også blandt generationer, som aldrig oplevede ham på scenen eller i biografen.

Den 75-årige Dorte Passer fortæller samtidig, at savnet efter hendes far stadig er en del af livet.

"Sorgen forsvinder aldrig helt, men til gengæld er det jo som om, han aldrig er gået bort med al denne interesse," siger hun. Hun husker sin far som kærlig og nærværende, selvom han arbejdede konstant med både film, teater og revy. Som barn fulgte hun ofte med ham på arbejde, og selvom livet omkring den folkekære komiker til tider kunne være hektisk, beskriver hun sin barndom som god.

Hun fortæller, at familien indimellem finder en Dirch-film frem og stadig kan grine af de mange klassiske scener. Samtidig betyder statuen på Frederiksberg meget for familien, fordi den giver endnu et sted at mindes den afdøde skuespiller





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Janni Rees Datter Dirch Passer Komiker Frederiksberg Mindearrangement Musik Monologer Underholdning Folkekær Årets Løn Klassiske Scener Statue Mindes Barndom Hjernevask Overvældende Populær Interesse Fantastisk Overvældende Populær Interesse Fantastisk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dirch Passers Tidløse Geni: Thomas Warberg Hylder den Danske Komik-legendeKomikeren Thomas Warberg reflekterer over Dirch Passers enorme indflydelse på dansk humor og gennemgår de vigtigste filmroller, der definerede legenden.

Read more »

Københavns Politi skød 37-årig mand i benet på FrederiksbergEn 37-årig mand blev skudt i benet af Københavns Politi efter en hændelse, hvor han var bevæbnet med en kniv. Politiet rykkede ud til Vodroffsvej på Frederiksberg, hvor et større område blev afspærret. Den ramte mand er ifølge Den Uafhængige Politiklagemyndighed uden for livsfare, ogolen bliver undersøgt af DUP.

Read more »

Ernst Trillingsgaards betydning for Dirch Passers succes på VestlandetDirch Passer blev kendt for at kreere succesfulde revier i København, men også for at have succes på Vestlandet med hjælp fra Ernst Trillingsgaard.

Read more »

Dirch Passer ville være fyldt 100 år i dagTV 2 giver dig overblik over de mest aktuelle nyheder og historier i samfundet lige nu - på under et minut.

Read more »