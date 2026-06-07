Janni Ree i konkursbehandling efter skattekrav - økonomisk krise truer tv‑profilens karriere

Janni Ree ApS er blevet sat under konkursbehandling efter et krav fra Gældsstyrelsen på 479 000 kroner i ubetalt skat. Profilen har ignoreret revisorens advarsler, trak ud store beløb fra selskabet og står nu over for alvorlige økonomiske og juridiske konsekvenser, men fortsætter med tv‑projekter, bog og podcast.

Efter mange år i rampelyset befinder tv‑profil en Janni Ree sig nu i en alvorlig økonomisk krise, som kan få store konsekvenser både for hendes karriere og privatliv.

Ons dag blev hendes selskab Janni Ree ApS gjort konkursbehandlet i Sø‑ og Handelsretten efter et krav fra Gældsstyrelsen på 479 000 kroner i ubetalt skat. Ifølge Ree er hun dybt skuffet over udviklingen, men påpeger samtidig, at ansvaret for situationen ikke alene kan placeres på hende. Sagen drejer sig om et større beløb, som hun tidligere trak ud af selskabet for at tilbagebetale en gæld til sin eksmand.

Hun forklarede, at hun var overbevist om, at den pågældende skat ville blive håndteret af modparten, men dette skete ikke, og skattekravet endte derfor hos hende selv. Det er et klassisk eksempel på, hvordan uventede økonomiske forpligtelser kan eskalere til en alvorlig juridisk konflikt, når virksomheder eller enkeltpersoner forsøger at navigere i komplekse skatte‑ og gældsforhold.

Ree indrømmer også, at hun gik imod advarsler fra sin revisor, som havde gjort det klart, at der skulle afsættes penge til skat, hvis pengene blev hævet fra selskabet. Trods denne rådgivning valgte hun at overføre det fulde beløb, idet hun stolede på de oplysninger og løfter, hun havde modtaget på det tidspunkt. Valget viste sig at være kritisk, da manglende skattebetaling udløste kravet fra Gældsstyrelsen, som til sidst førte til konkursbehandlingen.

Sagen illustrerer, hvor vigtigt det er at følge professionel rådgivning i økonomiske transaktioner, især når store beløb er på spil, og hvordan en enkelt fejl kan påvirke både firmaets og personens økonomi i lang tid fremover. Selvom konkursen nu er en realitet, har Ree ingen intentioner om at sætte sine øvrige projekter på pause. Hun arbejder fortsat med nye tv‑projekter, er i gang med at udgive en bog og planlægger en podcast sammen med Linse Kessler.

På trods af den nuværende økonomiske udfordring forsøger hun at holde fokus på fremtiden og de kreative ambitioner, der ligger foran hende. Konkursen markerer uden tvivl et svært kapitel i hendes liv, men den kan også blive en lærestreg i forhold til ansvarlig økonomistyring og vigtigheden af at lytte til faglige råd. For offentligheden bliver det spændende at følge, hvordan hun håndterer de kommende udfordringer og om hun formår at genopbygge sit omdømme og sin økonomi i de kommende år





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