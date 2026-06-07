Jan Egeland beskriver paradoksnormalitet i Iran under krigen: Flere kvinder uden hijab og fravær af Moralpolitiet

Generalsekretæren for Norsk Flygtningehjælp, Jan Egeland, har efter en 2.200 kilometer lang rejse gennem Iran givet et unikt indblik i landets situation under den pågående krig med USA og Israel. Han beskriver et land, der tilsyneladende fungerer normalt med intakte byområder og massiv trafik, men hvor befolkningen lever i dyb økonomisk krise med en historisk høj inflation på 77,2 procent og en altid til stede frygt for ny konflikt. Egeland bemærkerede også markante sociale ændringer, inklusive et klart fald i antallet af kvinder med hijab og en nesten total fravær af Moralpolitiet, der tidligere håndhævede streng påklædningskontrol. Han fortolker det som et tegn på, at det iranske regime prioriterer krigen frem for sociale kontroller og føler sig så sikre, at det tillader internationale hjælpeorganisationer at operere friere end før krigen.

Norsk Flygtningehjælp s generalsekretær Jan Egeland har gennemført en 2.200 kilometer lang rejse gennem Iran i fem provinser og hovedstaden Teheran, kort efter at krigen mellem USA, Israel og Iran brød ud i slutningen af februar.

Hans rejse giver et nøgleindsigt i et land, der pga. krig og nedlukket internettet har været et mysterium for omverdenen. På overfladen forestiller Iran et billede af normalitet med massiv trafik og intakte byområder - til forskel fra Gaza eller Libanon, som han understreger. Men ifølge Egeland dækker dette billede over en dybere realitet med ødelagte boligkomplekser som følge af angreb på militære og politimæssige mål i tætbefolkede kvarterer.

Han beskriver en befolkning præget af udbredt træthed, en historisk høj inflation på 77,2 procent og en konstant frygt for, at krigen genoplives. Samtidig observerede han en paradoksnormalitet: benzin er et af de få billige varer, og livet synes at fortsætte. Under rejsen bemærkede Egeland to bemærkelsesværdige ændringer i forhold til sin tidligere tur for fire år siden.

For det første er der langt flere kvinder uden hijab på gaderne, og det religiøse politi (Moralpolitiet), der tidligere håndhævede bekædningsreglerne, synes næsten at være forsvundet. Han siger, at både mænd og kvinder bekræftede, at Moralpolitiet var væk fra gaderne, og nogle mente endda, det var blevet nedlagt. Dette skyldes ifølge ham, at regimet prioriterer at vinde krigen frem for at håndhæve de strenge religiøse regler.

Egeland understreker, at han ikke følte, at de blev vist et for pænt billede af Iran, fordi han var en af de få udenlandske organisationer, der stadig opererede i landet, og han fik frihed til at interviewer uden indblanding. Hans indtryk er, at regimet føler sig så trygt, at det lader ham arbejde. Den anden bemærkelsesværdige observation var fraværet af militære checkpoints. På hele de 2.200 kilometer blev de kun stoppet en eneste gang af bevæbnede mænd.

Han fortolker dette som et tegn på, at kontrollen er aftaget siden krigens begyndelse. Desuden mener han, at Norsk Flygtningehjælp har haft lettere ved at arbejde i Iran under krigen end før, fordi regimet aktivt ønsker, at de forbliver og leverer humanitær bistand. Han sammenligner med situationen i afghanske flygtningelejre, hvor lokale myndigheder ofte er til stede og monitorerer. I Iran blev han aldrig bedt om at ændre sine sporgsmål eller indskrænke sit arbejde. På trods af denne overfladiske ro og15





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