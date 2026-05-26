Jammerbugt Kommune udskyder AI‑implementering indtil sikkerhedsstandarderne er på plads

Kommunens databeskyttelsesrådgiver advarer om risici ved AI‑brug, og bestyrelsen vælger en afventende strategi med grundig audit, medarbejderkursus og ekstern certificering.

Jammerbugt Kommune har valgt at holde en mere afventende kurs i den hastigt voksende debat om kunstig intelligens i den offentlige sektor. Beslutningen kommer efter, at kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO) har rejst en alvorlig bekymring: i hvilken grad de nuværende sikkerhedsforanstaltninger beskytter medarbejdernes brug af AI‑værktøjer mod uautoriseret datadeling og utilsigtet indsamling af personfølsomme oplysninger.

DPO'en påpegede, at mange af de tilgængelige AI‑applikationer i dag opererer som såkaldte sort‑bokse, hvor det er svært at efterprøve, hvilke data der behandles, og hvordan resultaterne genereres. På baggrund af denne risikovurdering har kommunens bestyrelse besluttet at udsætte en bred implementering af AI‑løsninger, indtil de nødvendige retningslinjer og tekniske kontroller er på plads.

I den offentlige debat har mange kommuner og regioner i Danmark allerede lanceret pilotsprojekter, hvor AI benyttes til alt fra automatiseret sagsbehandling til optimering af energiforbruget i bygninger. Jammerbugt Kommune har derimod valgt at prioritere en grundig intern audit, som skal kortlægge de aktuelle arbejdsprocesser, identificere potentielle datalækage‑scenarier og udarbejde en omfattende AI‑strategi, som både overholder GDPR og de nationale retningslinjer for etisk AI‑brug.

Kommunens it‑chef understregede, at en velovervejet tilgang vil sikre, at de teknologiske investeringer rent faktisk leverer værdi til borgerne uden at gå på kompromis med deres ret til privatliv. Som resultat af denne afventende strategi har kommunen iværksat en række konkrete tiltag. Først og fremmest er der indført et forpligtende kursus for alle medarbejdere, der skal gøre dem bevidste om de juridiske og etiske implikationer ved brug af AI.

Derudover har man oprettet en arbejdsgruppe bestående af juridiske eksperter, it‑specialister og repræsentanter fra fagforeningerne, som skal udarbejde en detaljeret handlingsplan med milepæle for, hvornår og hvordan AI kan integreres i kommunens tjenester. Endelig er der indgået et samarbejde med en ekstern rådgivningsvirksomhed, der skal teste og certificere de AI‑værktøjer, som eventuelt skal anvendes, så de lever op til både nationale og internationale sikkerhedsstandarder.

Kommunens indstilling sender et klart signal til andre offentlige institutioner: teknologisk innovation må gå hånd i hånd med robust databeskyttelse og etisk ansvarlighed, før den kan gavne borgerne i praksis





version2dk / 🏆 12. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kunstig Intelligens Databeskyttelse Jammerbugt Kommune AI‑Strategi GDPR

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Afdød mand har givet kommune en del af sin formue: Hans gode ven Jens skal nu finde et formål til pengeneFrederikshavn Kommune har fået lidt ekstra penge i kassen fra en afdød mand, der gik meget op i kommunalpolitik.

Read more »

Anders Agger besøger 'Gaden' i Grenaa, hvor folk har lov til 'at gå i hundene'På en lille gade i Grenaa har Norddjurs Kommune valgt at give borgerne retten til at have deres egen hverdag - også selv om den ikke ligner vores andres.

Read more »

De fleste steder vokser indkomsten, men i København 'stikker den af'Indkomsten for den typiske borger i Københavns Kommune er steget markant mere end for borgere i resten af landet de seneste ti år.

Read more »

Odder undersøger kvælstofvådområde ved Lerdrup Bugt mens Kyiv ramt af massiv raket‑ og dronning-angrebOdder Kommune undersøger, om området ved Lerdrup Bugt kan omdannes til et kvælstofvådområde for at fange næringsstoffer fra landbruget inden de når Horsens Fjord, som en del af den grønne trepartsplan om at skabe 400.000 hektar vådområder inden 2030. Samtidig har Kyiv oplevet et af de største angreb i halvandet år, hvor Rusland lancerede 90 missiler og 600 droner, hvilket har forårsaget omfattende ødelæggelser og tab for caféer og restauranter på flere millioner kroner.

Read more »