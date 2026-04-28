James Comey tiltalt for at true Donald Trump på livet

Tidligere FBI-chef James Comey er blevet tiltalt for at have truet USA's præsident, Donald Trump, på livet. Tiltalen kommer som følge af et gammelt opslag på sociale medier, hvor Comey delte et billede af muslingeskaller, der formede tallene '86 47'. Ifølge amerikansk slang betyder '86' at skille sig af med nogen, mens '47' kan referere til, at Trump er den 47. præsident i USA. Comey blev anholdt efter, at en storjury udstedte en arrestordre, men han fastholder sin uskyld.

Ifølge amerikansk slang betyder '86' at skille sig af med nogen, mens '47' kan referere til, at Trump er den 47. præsident i USA. Comey blev anholdt efter, at en storjury udstedte en arrestordre, men han fastholder sin uskyld og siger, at han ikke vidste, hvad tallene betød. Han udtalte: 'Denne sag kommer ikke til at slutte lige foreløbig. Men intet har ændret sig.

Jeg er stadig uskyldig, jeg er stadig ikke bange, og jeg tror stadig på vores retsvæsen. Så lad os gøre det.

' Sagen mod Comey er blevet set som et forsøg fra Trump-administrationen på at få ram på en af sine mest udtalte kritikere. Foreløbig har Trump dog ikke haft megen held med at få nogen dømt. Den første sag mod Comey, hvor han blev anklaget for at lyve for Kongressen, blev afvist af en dommer. I den nye sag skal det bevises, at Comey vidste, hvad '86 47' betød, for at han kan blive dømt for at true præsidenten.

Men selvom han ikke bliver dømt skyldig, kan tiltalen og arrestordren gøre livet surt for Comey og påføre ham høje advokatudgifter. FBI-direktør Kash Patel har udtalt, at det er 'ligegyldigt, hvem man er – vi tager alle trusler alvorligt. Uanset titel og status.

' Han siger også, at sagen er blevet efterforsket, siden Comey lagde billedet op på sociale medier. Billedet blev slettet kort efter, det blev lagt op, og Comey skal ifølge Kash Patel have sendt en undskyldning. Den fungerende amerikanske justitsminister, Todd Blanche, har på et pressemøde udtalt, at James Comey 'bevidst har truet Donald Trump på livet.

' USA's justitsministerium har nu afholdt et pressemøde om tiltalen mod Comey, hvor de vigtigste nedslag blev præsenteret. Comey er en kendt kritiker af præsident Trump og var direktør for FBI fra 2013 til 2017. Han fik blandt andet tv-personligheden Martha Stewart dømt for ulovlig aktiehandel i 2004. Det var også Comey, der godkendte en undersøgelse af mulig russisk indblanding i præsidentvalget i USA i 2016, som blev vundet af Trump.

Tiltalen mod Comey er et resultat af en langvarig konflikt mellem de to, og sagen har fået stor opmærksomhed i amerikanske medier. Mange spekulerer i, om tiltalen er politisk motiveret, mens andre ser den som et forsøg på at sikre retfærdighed





