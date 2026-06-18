Jakob Mogensen: Astrofysiker med 12-tal og satellit i kredsløb

Jakob Mogensen, der var med til at bygge en satellit, forsvarede sin kandidatafhandling i astrofysik med topkarakter. Over 50 mennesker overværede forsvaret, som handlede om neutrinokollisioner i universet.

Jakob Mogensen, en ung astrofysiker fra Aarhus Universitet , har haft en bemærkelsesværdig uge. Han var med til at bygge en satellit, der nu kredser om Jorden, og onsdag forsvarede han sin kandidatafhandling i astrofysik.

Afhandlingen bar den mundrette titel 'Analytical Integration of the Self-Interacting Neutrino Collision Kernel in Cosmological Pertubation Theory'. Forsvaret blev afholdt på Aarhus Universitet, og Jakob havde inviteret familie og venner. Men han blev overrasket over, at over 50 mennesker dukkede op for at overhøre hans præsentation. Lokalet måtte hurtigt udvides med ekstra stole og borde, så alle kunne være der.

Jakob forklarer, at hans speciale omhandler en frygtelig masse ligninger om universet, som han har regnet på i hånden.

'Jeg har taget standardteorien fra universitetet og tilføjet et lille ekstra krydderi,' siger han. Hans arbejde indebærer komplekse beregninger af neutrinokollisioner i det tidlige univers. Selvom det lyder uforståeligt for de fleste, var bedømmelseskomitéen imponeret.

'Jeg fik simpelthen 12. De sagde til mig, at jeg havde præsenteret det upræsenterbare,' fortæller han glad til TV MIDTVEST. Jakob har også haft travlt på den private front. Tirsdag blev hans kæreste færdig på sit studie, og det fejrede de med afslapning.

Torsdag skal han mødes med studiekammerater. Hans fremtid er usikker, men han er fortrøstningsfuld. Satellitten, han var med til at bygge, er en del af et forskningsprojekt, der skal måle kosmisk stråling. Jakob håber at kunne fortsætte med at forske i astrofysik, måske på et universitet i udlandet.

Men først vil han nyde sin succes og fejre med sine nærmeste. Den unge astrofysiker har allerede vist, at han kan håndtere komplekse teorier og samtidig engagere et publikum. Hans præstation inspirerer andre studerende, og han er et levende bevis på, at hårdt arbejde betaler sig. Han understreger vigtigheden af at have passion for sit felt og ikke give op, selv når ligningerne bliver svære.

Jakob ser frem til at udforske universets mysterier yderligere og bidrage til videnskaben





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Astrofysik Satellit Aarhus Universitet Neutrinokollision Kandidatafhandling

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