Jakob Mølgaard Christensen er død – Ikast Håndbold i dyb sorg

Ikast Håndbold og byen Ikast sørger over tabet af Jakob Mølgaard Christensen, der søndag omkom i en vådeskudsulykke. Han var en central figur i klubben som både direktør og bestyrelsesmedlem og brændte for talentudviklingen.

Jakob var ikke blot en central figur i håndboldmiljøet, men en ægte ildsjæl, der brændte for sporten og talentudviklingen i lokalområdet. Hans engagement strakte sig over mange år og omfattede både spiller-, træner- og ledelsesroller, hvilket efterlod et uudsletteligt aftryk på klubben og dens succeser. Jakob Mølgaards håndboldkarriere begyndte som ungdomsspiller i Ikast KFUM, hvor han tidligt viste sit talent og sin passion for spillet.

Efter sin aktive karriere fortsatte han med at bidrage til klubben som træner, først i Ikast KFUM og senere i Ikast FS. Hans evne til at motivere og udvikle unge spillere blev hurtigt tydelig, og han var en respekteret figur blandt både spillere og forældre. I 2015 tog Jakob et vigtigt skridt i sin karriere, da han tiltrådte som direktør i FCM Håndbold, som klubben dengang hed.

I løbet af hans fire år som direktør oplevede klubben en stor succes, kulminerende med vinderen af det danske mesterskab. Jakob var kendt for sin strategiske tænkning, sin evne til at skabe et stærkt team omkring sig og sin dedikation til at sikre klubbens økonomiske stabilitet. Han var en visionær leder, der altid havde blik for fremtiden og var villig til at investere i talentudviklingen.

Efter sin tid som direktør fortsatte Jakob med at engagere sig i Ikast Håndbold, denne gang som medlem af bestyrelsen for den professionelle håndbold i byen. Han sad i bestyrelsen indtil sin død og var en aktiv og engageret deltager i beslutningsprocesserne. Jakob var særligt optaget af talentudviklingen i klubbens system, der omfattede ungdomsafdelingen, Idrætsefterskolen i Ikast (ISI) og Sportstar College. Han så potentialet i de unge spillere og var stolt af at følge deres fremskridt.

Lars Gantzel Pedersen, bestyrelsesformand for Ikast Håndbold, beskriver Jakobs engagement med ordene: 'Jakob havde klubben og håndbolden i hjertet. Talentudviklingen i vores system med ungdomsafdelingen, ISI og Sportstar College optog ham meget, og han havde tårer i øjnene så sent som onsdag i sidste uge, hvor vores unge U17-målmand Sofie Møller fik debut og brillierede med to kæmpe redninger i de sidste minutter.

' Jakobs død har efterladt et stort tomrum i både klubben og byen. Lars Gantzel Pedersen skriver: 'Siden hans død har både byen og klubben været i sorg. Det er ganske enkelt ufatteligt, at en mand i sin bedste alder på 49 år ikke er her mere. Og vores tanker går selvfølgelig først og fremmest til familien, som har mistet en mand og en far, der på alle måder har været der hos dem og for dem.

' Jakob Mølgaard Christensen vil blive husket som en sand ildsjæl, der dedikerede sit liv til håndbolden og talentudviklingen i Ikast. Hans passion, engagement og visioner vil fortsat inspirere fremtidige generationer af håndboldspillere og ledere





