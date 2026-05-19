Jakob Ellemann-Jensen's Political Career and Criticism of Troels Lund Poulsen

Jakob Ellemann-Jensen, Venstres eksformand, har skrevet en bog, "Udvalgte kolbøtter", hvor han ser tilbage på sin politiske karriere, der sluttede brat. I bogen kritiserer Ellemann-Jensen Troels Lund Poulsen, Venstres nuværende formand, for hans evner i et forhandlingslokale og beskriver ham som en betænksom og beskyttende politiker med en hård humor og en unik evne til at netværke. Ellemann-Jensen erkender også, at det var forkert af ham at tage posten som forsvarsminister efter 2022-valget og kritiserer Inger Støjberg for at have været næstformand for Venstre.

Venstre s eksformand Jakob Ellemann-Jensen har i bogen "Udvalgte kolbøtter" skrevet om sine år i politik. I bogen, der udkommer 21. maj, kommer Ellemann-Jensen, der var Venstre s formand fra 2019 til 2023, blandt andet ind på netop Troels Lund Poulsen s evner i et forhandlingslokale.

Ellemann-Jensen beskriver Troels Lund Poulsen som en betænksom og beskyttende politiker med en hård humor og en unik evne til at netværke. Efter folketingsvalget i 2022 stod Ellemann-Jensen i spidsen for Venstres kovending, som betød, at partiet gik i regering med ærkerivalen Socialdemokratiet - og Moderaterne. Venstre havde ellers i meget klare vendinger meldt ud, at partiet under ingen omstændigheder ville gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister. Men 15. december 2022 så SVM-regeringen alligevel dagens lys.

I bogen kommer Ellemann-Jensen også ind på sin egen politiske karriere og erkender, at det var forkert af ham at tage posten som forsvarsminister efter 2022-valget. I bogen kommer Ellemann-Jensen også ind på Inger Støjberg, som blev næstformand for Venstre, da Ellemann-Jensen blev formand. Støjberg endte med at blive dømt for brud på ministeransvarlighedsloven i sagen om ulovlige adskillelser af asylpar, hvor den ene part var under 18 år, mens Støjberg var udlændinge- og integrationsminister





