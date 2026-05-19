Jakob Ellemann-Jensen's Book on Danish Politics: Insights on Former Leader and Current Negotiations

Former Venstre leader Jakob Ellemann-Jensen releases a book about his political career and the ongoing negotiations. He shares his thoughts on Troels Lund Poulsen, the current chairman of opposition.

Jakob Ellemann-Jensen udkommer med bogen Udvalgte kolbøtter, hvor han ser tilbage på sin politiske karriere, der sluttede brat. Foto: Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix. Midt i de igangværende regeringsforhandlinger, hvor Venstres formand, Troels Lund Poulsen , er kongelig undersøger og dermed forhandlingsleder, udkommer Venstres tidligere formand Jakob Ellemann-Jensen med en bog om sine år i dansk politik.

I bogen kommer Ellemann-Jensen ind på netop Troels Lund Poulsens evner i et forhandlingslokale. Troels har mange facetter. Han er ofte blevet fremstillet som en mørkets fyrste, en dukkefører og en rænkespillets mester, og det er han. Men han er andet og meget mere end det.

For eksempel er han betænksom og beskyttende. Og så er han helt enestående, når det kommer til at netværke, han ved alt om alt, hvad der foregår på Christiansborg, og han er en uforlignelig satan i et forhandlingslokale og derfor den bedste, man kan have med sig





kristeligt / 🏆 21. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jakob Ellemann-Jensen Book Politics Negotiations Troels Lund Poulsen Façades Negotiation Skills Political Career

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jakob Ellemann-Jensen's Political Career and Criticism of Troels Lund PoulsenJakob Ellemann-Jensen, Venstres eksformand, har skrevet en bog, "Udvalgte kolbøtter", hvor han ser tilbage på sin politiske karriere, der sluttede brat. I bogen kritiserer Ellemann-Jensen Troels Lund Poulsen, Venstres nuværende formand, for hans evner i et forhandlingslokale og beskriver ham som en betænksom og beskyttende politiker med en hård humor og en unik evne til at netværke. Ellemann-Jensen erkender også, at det var forkert af ham at tage posten som forsvarsminister efter 2022-valget og kritiserer Inger Støjberg for at have været næstformand for Venstre.

Read more »

Jakob Ellemann erkender stor fortrydelse: 'Hvis jeg kunne spole tiden tilbage'I sin nye bog fortæller den tidligere Venstre-formand om et ultimatum, han ville gøre om i dag.

Read more »

Jakob Ellemann-Jensen kritiserer Inger Støjberg tilstigningsposition i Venstre: 'Det var en fejl'Jakob Ellemann-Jensen, tidligere integrationsminister i Socialdemokratiet og nuværende leder af Liberal Alliance, anklager sig selv for at have foretaget en fejl ved at gøre Inger Støjberg til næstformand i Venstre i 2019. I bogen beskriver han, at vurderingen dengang var, at det kunne være en måde at komme ud af krisen og skabe ro i partiet, så han senere kunne trække Venstre i en mere liberal retning.

Read more »

Venstres tidligere formand, Jakob Ellemann-Jensen, afslører i bogen 'Udvalgte kolbøtter' en中小 criminelle handlingVenstres tidligere formand, Jakob Ellemann-Jensen, udgiver onsdag den 1. februar bogen 'Udvalgte kolbøtter', hvor han fortæller om sine år i dansk politik. I bogen afslører han blandt andet opsigtsvækkende detaljer fra øjeblikket før, at han blev nødt til at sygemelde sig med alvorlig stress, hvor han til et møde med Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) fik et ildebefindende og blev undersøgt på hospitalet.

Read more »