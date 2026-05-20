Jakob Ellemann-Jensen explains why leaving politics was the right decision for him

Former leader of the leftist party Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, shares his story about his political career, the challenges he faced, and ultimately, his decision to leave politics.

Jakob Ellemann-Jensen gik ind i politik, fordi han ikke kunne lade være, og årene i Venstre og tiden som partiets formand sled ham i stykker.

I en ny bog fortæller han, hvorfor Venstre er så svært et parti at håndtere, og hvorfor han, med sin familiemæssige fortid og klassisk liberale linje, måtte opgive at være formand. Det mest ensomme job i verden er at være formand for Venstre, og langt de fleste omkring dig, de ser dig gerne et andet sted.

I samtale med Martin Krasnik fortæller Jakob Ellemann, hvordan forventningerne til navnet Ellemann bar ham ind i Folketinget, men samtidig blev det pres, der fik ham til at trække stikket fra politik





Jakob Ellemann-Jensen's Political Career and Criticism of Troels Lund PoulsenJakob Ellemann-Jensen, Venstres eksformand, har skrevet en bog, "Udvalgte kolbøtter", hvor han ser tilbage på sin politiske karriere, der sluttede brat. I bogen kritiserer Ellemann-Jensen Troels Lund Poulsen, Venstres nuværende formand, for hans evner i et forhandlingslokale og beskriver ham som en betænksom og beskyttende politiker med en hård humor og en unik evne til at netværke. Ellemann-Jensen erkender også, at det var forkert af ham at tage posten som forsvarsminister efter 2022-valget og kritiserer Inger Støjberg for at have været næstformand for Venstre.

Venstres tidligere formand, Jakob Ellemann-Jensen, afslører i bogen 'Udvalgte kolbøtter' en中小 criminelle handlingVenstres tidligere formand, Jakob Ellemann-Jensen, udgiver onsdag den 1. februar bogen 'Udvalgte kolbøtter', hvor han fortæller om sine år i dansk politik. I bogen afslører han blandt andet opsigtsvækkende detaljer fra øjeblikket før, at han blev nødt til at sygemelde sig med alvorlig stress, hvor han til et møde med Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) fik et ildebefindende og blev undersøgt på hospitalet.

Jakob Ellemann-Jensen's Book on Danish Politics: Insights on Former Leader and Current NegotiationsFormer Venstre leader Jakob Ellemann-Jensen releases a book about his political career and the ongoing negotiations. He shares his thoughts on Troels Lund Poulsen, the current chairman of opposition.

Jakob Ellemann-Jensen afsløres i ny bogJakob Ellemann-Jensen, den tidligere Venstre-formand og minister, afslører en sjove og kulørte detalje i sin nye bog 'Udvalgte kolbøtter.' Under et hemmeligt møde hos Morten Bødskov (S) på folketingsvalg i 2022 gik der grueligt galt.

