Jakob Ellemann-Jensen afsløres i ny bog

Jakob Ellemann-Jensen, den tidligere Venstre-formand og minister, afslører en sjove og kulørte detalje i sin nye bog 'Udvalgte kolbøtter.' Under et hemmeligt møde hos Morten Bødskov (S) på folketingsvalg i 2022 gik der grueligt galt.

Det gik grueligt galt under et møde, ingen kendte til. Den sjove anekdote afslører Jakob Ellemann-Jensen i ny bog. Jakob Ellemann-Jensen udgiver bogen 'Udvalgte kolbøtter.

' Den tidligere Venstre-formand er i dag vicedirektør i Dansk Erhverv. Det gjorde der også i forbindelse med folketingsvalget i 2022, hvor et hemmeligt møde hos Morten Bødskov (S) i Rødovre Den sjove og kulørte detalje afslører Jakob Ellemann-Jensen, den tidligere Venstre-formand og minister, i sin nye bog Et af de første møder blev ufrivilligt dramatisk, skriver han. Jakob Ellemann-Jensen (i midten) omringet af Nicolai Wammen (tv.

) og Morten Bødskov Til mødet mellem Socialdemokratiet og Venstre var statsminister Mette Frederiksen til stede med rådgiveren Martin Justesen og partifællen Nicolai Wammen Venstre var repræsenteret af Troels Lund Poulsen, sekretariatschef Jakob Ullegård og altså Jakob Ellemann-Jensen Hvad han (Morten Bødskov, red. ) ikke havde forstået, var, at nogle af de leverede retter kun var halvfærdige; det var meningen, at de skulle varmes op, inden de blev spist, og ikke bare smides på bordet Nicolai Wammen blev frygtelig syg i dagene efter og kunne ikke være med til de næste møder. Det var et regulært attentatforsøg





Jakob Ellemann-Jensen's Political Career and Criticism of Troels Lund PoulsenJakob Ellemann-Jensen, Venstres eksformand, har skrevet en bog, "Udvalgte kolbøtter", hvor han ser tilbage på sin politiske karriere, der sluttede brat. I bogen kritiserer Ellemann-Jensen Troels Lund Poulsen, Venstres nuværende formand, for hans evner i et forhandlingslokale og beskriver ham som en betænksom og beskyttende politiker med en hård humor og en unik evne til at netværke. Ellemann-Jensen erkender også, at det var forkert af ham at tage posten som forsvarsminister efter 2022-valget og kritiserer Inger Støjberg for at have været næstformand for Venstre.

Jakob Ellemann-Jensen kritiserer Inger Støjberg tilstigningsposition i Venstre: 'Det var en fejl'Jakob Ellemann-Jensen, tidligere integrationsminister i Socialdemokratiet og nuværende leder af Liberal Alliance, anklager sig selv for at have foretaget en fejl ved at gøre Inger Støjberg til næstformand i Venstre i 2019. I bogen beskriver han, at vurderingen dengang var, at det kunne være en måde at komme ud af krisen og skabe ro i partiet, så han senere kunne trække Venstre i en mere liberal retning.

Venstres tidligere formand, Jakob Ellemann-Jensen, afslører i bogen 'Udvalgte kolbøtter' en中小 criminelle handlingVenstres tidligere formand, Jakob Ellemann-Jensen, udgiver onsdag den 1. februar bogen 'Udvalgte kolbøtter', hvor han fortæller om sine år i dansk politik. I bogen afslører han blandt andet opsigtsvækkende detaljer fra øjeblikket før, at han blev nødt til at sygemelde sig med alvorlig stress, hvor han til et møde med Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) fik et ildebefindende og blev undersøgt på hospitalet.

Jakob Ellemann-Jensen's Book on Danish Politics: Insights on Former Leader and Current NegotiationsFormer Venstre leader Jakob Ellemann-Jensen releases a book about his political career and the ongoing negotiations. He shares his thoughts on Troels Lund Poulsen, the current chairman of opposition.

