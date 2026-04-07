Jagten på fortiden: Vikingeskibsmuseet dykker ned i Slaget på Reden

Vikingeskibsmuseet arbejder intensivt på at afdække nye detaljer om Slaget på Reden, før det er for sent. Videnskab.dk har besøgt den flydende forskningsstation og fulgt marinarkæologernes arbejde med at kortlægge vraget af krigsskibet Dannebroge.

Ude ved den flydende forskningsstation, ud for Refshaleøen, synes havet i et glimt at koge.

Boblende vand bryder overfladen, og en skinnende metalhjelm dukker op fra dykkerelevatoren, der transporterer marinarkæologer ned til havbunden. Morten Johansen, museumsinspektør og teamleder ved Vikingeskibsmuseet, er klar til at hjælpe dykkeren af med den tunge hjelm, mens en kollega tager imod undervandskameraet. Dykkerens primære opgave er at tage et stort antal billeder af havbunden. Dykkeren arbejder på 16 meters dybde i et område, kaldet 'kurven', og bevæger sig langsomt langs bunden. Hvert billede skal overlappe med 80 procent, så specialsoftware kan genkende strukturer og skabe en 3D-model af vraget. Vraget, som ligger cirka 16 meter under dykkerprammen, er resterne af krigsskibet Dannebroge, Danmarks 38 meter lange flagskib, der eksploderede og forsvandt under Slaget på Reden i 1801.\Slaget på Reden, et søslag mellem den britiske og dansk-norske flåde, fandt sted ud for København den 2. april 1801. Storbritannien ønskede at svække den danske flåde, som transporterede varer under neutralt flag, mens briterne kæmpede mod Napoleons mange allierede. Danmark led nederlag med sine 630 kanoner mod den britiske flådes 1.058. Over 2.000 mænd mistede livet eller blev såret på begge sider i løbet af de seks timers kamp. Snart vil området, hvor dette historiske søslag udspillede sig, blive til den kunstige halvø Lynetteholmen, og derfor er det afgørende at gennemføre marinarkæologiske undersøgelser nu. Museet dokumenterer alt, hvad de kan, mens det endnu er muligt. Videnskab.dk har været med for at følge marinarkæologernes arbejde. Siden nytår har Vikingeskibsmuseet arbejdet fra en flydende dykkerstation, som udover dykkerelevatoren også rummer kontorer, frokoststue, toiletter, kransystem, rensestation og et overvågningsrum. I overvågningsrummet kan man følge dykkernes arbejde via kameraer på deres hjelme og kommunikere med dem. Morten Johansen anvender software til at skabe et kort over havbunden, baseret på de mange billeder, der indsamles. Udenfor kontrolrummet står maskiner, der minder om store støvsugere. Før museets egne dykkere gik i vandet, blev erhvervsdykkere hyret til at fjerne store mængder af slam, der havde samlet sig over 200 år. Herefter overtog museets dykkere arbejdet med en mindre 'støvsuger' for at indsamle arkæologiske genstande, som forskerne renser og registrerer. Udover dette har dykkerne fundet to kanoner, som endnu ikke er bragt op til overfladen. Efter rensning opbevares genstandene enten tørt eller i vand. Metallkugler, for eksempel, skal opbevares våde for at forhindre eventuelle eksplosioner. Både våben, værktøj og menneskelige rester fra krigens ofre er blevet bjærget fra dybet





Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Landsbyer sikrer Flexbus-løsning efter nedskæringerEfter nedskæringer i bustrafikken har landsbyer syd for Sæby presset på for en løsning, hvilket har resulteret i Flexbus, en bus på bestilling.

Læs mere »

Schackenborg Slot satser på turisme med royal stjernestøvSchackenborg Slot, tidligere prins Joachims hjem, satser nu på turisme med fokus på Unesco-natur, gourmetmad og historie, krydret med royal tilstedeværelse, især gennem grev Nikolai.

Læs mere »

Nordea-kunde beretter om tømt erhvervskonto efter 'menneskelig fejl'Lene Kærby deler sin historie om, hvordan hendes Nordea-konto blev tømt på grund af en fejl i banken, og efterspørger svar på, om banken vil politianmelde sagen.

Læs mere »

Qvortrup: Mette Frederiksen skruer op for presset – venter med regeringsdannelse til efter 1. maj?Mette Frederiksen forsøger at øge presset på partierne i regeringsforhandlingerne, vurderer Henrik Qvortrup. Han peger på en afgørende detalje, der kan forsinke regeringsdannelsen.

Læs mere »

Kombardo Expressen-mareridt: Par strandet i timevisBjarke Larsen og Irene Svensson oplevede et mareridt på en bustur med Kombardo Expressen, der inkluderede lange forsinkelser, punkterede dæk og strandede passagerer på en motortrafikvej.

Læs mere »

Mette Frederiksen strammer grebet: Denne dato kan afgøre det heleTiden presser, og en særlig dag kan vende op og ned på forhandlingerne.

Læs mere »