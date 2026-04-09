Jacob Harris peger på Morten Messerschmidt som næste statsminister

Den nyligt ekskluderede løsgænger Jacob Harris udpeger Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti som den foretrukne kandidat til statsministerposten, kort efter sin exit fra Borgernes Parti. Dette sker midt i efterspillet efter folketingsvalget og spekulationer om fremtidige politiske alliancer.

Nu melder den nyudnævnte løsgænger Jacob Harris klart ud om, hvem han ser som den rette til at lede Danmark. Kort efter sin eksklusion fra Borgernes Parti peger han på Dansk Folkeparti s formand, Morten Messerschmidt , som den kommende statsminister. Jacob Harris blev ekskluderet fra Borgernes Parti blot fire dage efter folketingsvalget. Partiet begrundede eksklusionen med brud på interne aftaler og manglende sandfærdige oplysninger.

Sidenhen har han stået uden for partierne i Folketinget, men det har ikke afholdt ham fra at deltage i det politiske spil.\“Hvis jeg helt frit fra hoften kunne få lov at bestemme, så skulle Morten Messerschmidt være statsminister,” udtaler Jacob Harris. Denne udmelding kommer i kølvandet på en periode med massiv omtale af Harris, specielt i forbindelse med beskyldninger om økonomisk uregelmæssighed i et konkursramt familieselskab. Spekulationerne har allerede gået på, om Jacob Harris kunne være på vej mod Dansk Folkeparti. Dette afviser han dog selv. “Det er selvfølgelig nærliggende, kan man sige, men det er ikke noget, jeg har overvejet,” siger han. Morten Messerschmidt har samtidig gjort det klart, at der ikke er plads til Harris i partiet på nuværende tidspunkt. Det møder forståelse hos løsgængeren, der erkender, at der har været en del “støj” omkring hans person. Selvom vejen til Statsministeriet kan synes lang for Messerschmidt, afviser Jacob Harris ikke muligheden. Han fremhæver, at et blåt flertal i princippet kan opnås, hvis de rette partier finder sammen. Ifølge Harris kræver det imidlertid, at blandt andre Moderaternes Lars Løkke Rasmussen er villig til at samarbejde med Dansk Folkeparti.\Jacob Harris er ikke alene om at være løsgænger efter valget. Emilie Schytte, der ligeledes er ekskluderet fra Borgernes Parti, samt Cecilie Liv Hansen, som er smidt ud af Liberal Alliance, sidder nu også som løsgængere. Sagen om Jacob Harris føjer sig dermed til en række politiske efterspil, der fortsat præger tiden efter valget. Løsgængernes tilstedeværelse i Folketinget rejser spørgsmål om politisk stabilitet og samarbejdsmuligheder. Harris' udmelding og Messerschmidts reaktion kaster yderligere lys over de politiske dynamikker og potentielle alliancer efter valget. Spørgsmålet om et blåt flertals dannelse og hvilke partier der skal indgå i et eventuelt samarbejde, er nu i fokus. Den politiske situation er fortsat i bevægelse, og der er mange ubekendte faktorer der kan påvirke fremtidige politiske landskab. Der spekuleres i hvilken retning den politiske udvikling vil tage, og hvilke konsekvenser det vil have for den danske befolkning. Jacob Harris' udtalelser og hans position som løsgænger bidrager til en kompleks og spændende politisk situation i Danmark





