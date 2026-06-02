Jacob Harris angriber ny regering - men møder skarp kritik

Løsgænger Jacob Harris deler opslag på X om ny regering med AI-billede, men bliver beskyldt for at mangle beviser. Samtidig er han centrum i sag om millionmisbrug.

Ifølge Jacob Harris kommer migranterne nu i forreste række, mens det danske folk kommer i bageste række. Sådan indleder løsgængeren Jacob Harris et opslag på X om den nye regering: et opslag, han er kommet under beskydning for.

Han skriver, at vi nu ser ind i fire år med flere skatter og afgifter, mere bureaukrati og et stadig større pres på danske familier og virksomheder. Jacob Harris flankerer budskabet med et AI-genereret billede, hvor tre politikere deler pengesedler ud. På billedet ses migranterne komme forrest i køen, mens det danske folk kommer bagest. Han kommer ikke med argumenter eller beviser for påstanden.

Flere har kritiseret ham for at sprede misinformation og skabe splittelse. En bruger skriver: Spis lige brød til. Du kender jo intet af indholdet af det nye regeringsgrundlag. Jacob Harris bliver beskyldt for omfattende pengemisbrug i et konkursramt byggefirma, og sagen er vokset i omfang.

Det tidligere medlem af Borgernes Parti beskyldes sammen med sin hustru for systematisk misbrug af et millionbeløb til at finansiere det, der ifølge kuratoren fremtræder som luksuriøst privatforbrug. Kuratoren i konkursboet har rejst krav om erstatning, og ægteparret kan blive holdt erstatningsansvarlige for de milliarder, der angiveligt er forsvundet. Sagen har fået stor opmærksomhed i medierne, og flere tidligere samarbejdspartnere har taget afstand fra Harris.

Han selv afviser alle beskyldninger og kalder dem for en hetz mod ham og hans familie. Men kuratoren har dokumenteret, hvordan pengene angiveligt er blevet brugt til private rejser, dyre biler og luksusvarer, hvilket står i skarp kontrast til Harris offentlige image som forkæmper for den almindelige dansker. Det er endnu uvist, om sagen kommer for retten, men den har allerede skadet Harris omdømme betydeligt.

Han har tidligere siddet i Folketinget som løsgænger, men efter disse afsløringer er hans politiske fremtid usikker. Flere kommentatorer påpeger, at hans angreb på regeringen kan være et forsøg på at aflede opmærksomheden fra personlige problemer. Andre ser det som et udtryk for en generel tendens i dansk politik, hvor populistiske figurer bruger sociale medier til at sprede forenklede budskaber uden dokumentation





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jacob Harris Regeringskritik AI-Billede Millionmisbrug X

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vi skal passe på pædagogfaget - og på stolthedenFormand for pædagoger og ledere Jon Olufson argumenterer for at både kæmpe for bedre vilkår og samtidig bevare stoltheden i pædagogfaget, da mange stadig vælger faget til og gør en forskel.

Read more »

Jacob Jelsing og nye restaurantvirksomhed Stedbundet vil ændre danskernes madkulturJacob Jelsing, en milliardær, har investeret i at købe og frigøre jord, som landbruget har pløjet, sprøjtet og høstet i mange år. Nu går han et skridt videre med en ny virksomhed, Stedbundet, der skal stifte restauranter med omtanke for natur og klima. Stedbundet tager afsæt i tankegangen fra Rabarbergaarden, et økologisk og selvforsynende landbrug i kombination med gourmetrestauranter i Nordsjælland.

Read more »

Rigsadvokat anker frifindelse i dobbelt knivdrab - samtidig dannes ny regering og danske restauranter får Michelin-stjernerRigsadvokaten har søgt om tilladelse til at anke en dom om frifindelsen af en 20-årig mand for et dobbelt knivdrab til Højesteret. Sagen drejer sig om to knivdrab i Høje-Taastrup i marts 2023, hvor to teenagere døde. Den sigtede, der var 17 år på gerningstidspunktet, blev frifundet i by- og landsretten med henvisning til nødværge. Samtidig har Mette Frederiksen meddelt kongen, at der kan dannes en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale efter rekordlange forhandlinger. Regeringsgrundlaget præsenteres i morgen, og onsdag præsenteres de nye ministre. Desuden fik danske restauranter fem nye Michelin-stjerner, og Kadeau fik sin tredje stjerne. Andre historier omfatter Hizbollahs tilkendegivelse om gensidigt stop for angreb, protester mod vindmøller, og Vestas' CEO's udtalelser om centraliserede beslutninger om vedvarende energi.

Read more »

Paf over opkaldet: Afbrød ferie på MallorcaJacob Trenskow måtte ændre i sine ferieplaner, fordi landstræneren ringede.

Read more »