J. Lo åbner op om skilsmisse og personlig transformation

Jennifer Lopez taler ud om sin skilsmisse fra Ben Affleck og den dybe selvrefleksion, processen har medført. Hun beskriver de seneste år som en rejse fra kaos til heling og en ny erkendelse af sig selv.

Jennifer Lopez , også kendt som J. Lo, har i en ny podcast udtalt sig om sin skilsmisse fra Ben Affleck og den personlige rejse, det har sat i gang.

I podcasten SmartLess fortæller den 56-årige stjerne, at de seneste 20 år har været præget af en konstant udvikling, de seneste fem år som kaos, og de sidste to år som en helingproces, hvor hun har lært sig selv at kende igen. Hun beskriver en dybreflekterende fase efter bruddet, hvor hun stillede sig selv spørgsmålet: 'Hvad er mit liv nu?

'. I august 2022 giftede hun sig med Ben Affleck i Las Vegas, efter en tidlig forlovelse i starten af 2000-tallet, der endte i 2003. Begge var siden gifte andre og fik børn, før de genetablerede forholdet og blev gift igen. Efter præcis to års ægteskab anmodede Lopez om skilsmisse i august 2024.

Processen har fået hende til at erkende, at hun skal finde ud af det selv, uden at bebrejde andre. Hun føler sig i dag som en ny person, lykkelig og taknemmelig for sit nye liv. Trods alt påstår hun, at de to fortsætter med at være gode venner





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Jennifer Lopez Ben Affleck Skilsmisse Ægteskab Personlig Udvikling Smartless-Podcast

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