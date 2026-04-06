J.D. Vance udgiver bog om sin tro – men bogomslaget kritiseres

USA's vicepræsident J.D. Vance udgiver ny bog om sin tro, men valget af billede på bogens forside møder kritik. Billedet forestiller en protestantisk kirke, langt fra Vance's egen katolske tro og bopæl. Samtidig sætter bogen fokus på spekulationer om Vance's potentielle præsidentkandidatur.

For 37 minutter siden udgav USA's vicepræsident, J.D. Vance , en ny bog om sin tro og konvertering til katolicismen. Bogen, der har titlen 'Communion: Finding My Way Back to Faith' på engelsk, markerer en personlig rejse for Vance, der blev døbt i den katolske kirke i 2019. I bogen reflekterer Vance over sin ungdoms kristne tro og hvorfor den ikke slog rod, hvilket har ført ham til at udforske sin tro dybere.

Bogen forventes at blive udgivet i juni og har allerede vakt opsigt, ikke kun for sit indhold, men også for valget af billede på bogens forside. Dette valg har ført til en bølge af kritik og diskussion, hvilket har kastet skygger over udgivelsen før den overhovedet er udkommet.\Problemet, ifølge kritikere, er at billedet på bogomslaget forestiller Mount Zion-kirken, der ligger i Elk Creek i Virginia. Kirken er en del af United Methodist Church (UMC), en protestantisk kirke, og er dermed ikke en katolsk kirke, hvilket har fået kritikere til at undre sig over valget. Ifølge The Washington Post, som har været i kontakt med menigheden, har Vance aldrig været tilknyttet denne kirke. Kritikerne påpeger også, at kirken ligger langt fra både Vances nuværende hjem i Kentucky og hans barndomsby Middletown i Ohio. Denne tilsyneladende fejltagelse har udløst en debat om præcision, ærlighed og symbolik i forbindelse med udgivelser af denne slags. Yderligere kritiseres Vance for, at kirken på forsiden er fotogen, men hverken katolsk eller relateret til ham selv. Den politiske journalist Joe Perticone fra The Bulwark's har udtalt, at valget af billedet virker mærkeligt i betragtning af Vances åbenhed om sin katolske tro. Denne kritik har ført til spørgsmål om, hvorvidt valget af billedet var et bevidst valg med et specifikt formål, eller om det blot var en fejlvurdering i forbindelse med udformningen af bogens omslag.\Forlaget HarperCollins har forsøgt at afværge kritikken ved at forklare, at kirken er valgt, fordi den ligger i et område, Vance voksede op i. De fremhæver også, at Vance i bogen taler om kristendommen i en økumenisk forstand, der favner bredere end en enkelt trosretning. Bogen forventes at indeholde refleksioner over tro, tvivl og den personlige rejse, der førte Vance tilbage til troen. Samtidig med debatten om bogens forside, er bogen også med til at sætte yderligere fokus på spekulationer om, hvorvidt Vance vil stille op som præsidentkandidat i 2028. J.D. Vance har tidligere udtalt sig om sin barndom i selvbiografien ''. Ifølge AP er udgivelsen af bogen et tegn på, at Vance kan være på vej mod en politisk karriere, hvor bogen fungerer som en platform til at dele sine værdier og budskaber med offentligheden. Det er ikke usædvanligt, at potentielle kandidater udgiver bøger op til den slags annonceringer. Vance har endnu ikke afvist muligheden for at stille op, men har udtalt, at det ikke er hans primære fokus i øjeblikket. Spørgsmålet om hans politiske ambitioner vil fortsat være et centralt emne i tiden frem mod udgivelsen





