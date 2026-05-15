J.D. Vance overtages af Marco Rubio som republikanernes favorit præsidentkandidat

En meningsmåling foretaget af bureauet Atlasintel har vist, at J.D. Vance, der har været republikanernes favorit i længere tid, nu er blevet overhalet af Marco Rubio som deres foretrukne præsidentkandidat. Vance har været kritisk over for Trumps Iran-krig internt, mens Rubio har haft en ledende rolle i krigen.

J.D. Vance har været republikanernes favorit i længere tid. Men nu er vicepræsidenten blevet overhalet. Den amerikanske forfatning forbyder præsident Donald Trump at stille op til det kommende præsidentvalg i 2028.

I den forbindelse har bureauet Atlasintel lavet en meningsmåling, hvor de har spurgt vælgerne i Demokraterne og Republikanerne, hvem, de ønsker, der skal repræsentere dem ved det næste præsidentvalg. USAs nuværende vicepræsident, J.D. Vance, har nemlig ført i alle meningsmålinger frem mod 2028-valget siden det seneste præsidentvalg – indtil nu. Marco Rubios ledende rolle i krigen mod Iran har angiveligt gjort ham til en favorit for Republikanerne.

Foto: Will Oliver/EPA/Ritzau Scanpix I den nyeste måling peger 29,6 procent af republikanerne på J.D. Vance som den bedste præsidentkandidat, mens hele 45,4 procent af vælgerne peger på USAs udenrigsminister, Marco Rubio, som deres foretrukne kandidat. Vance har ligget over 40 procent i de fleste meningsmålinger i foråret, mens Rubio har ligget på 10-20 procent. Målingen bryder dermed med tidligere tendenser.

I de seneste uger er det blevet lækket til pressen, at Vance har været kritisk over for Trumps Iran-krig internt, mens Rubio har haft en ledende rolle i krigen. Donald Trump har tidligere nævnt Rubio og Vance som mulige efterfølgere og sagt, at de måske ender med at stille op sammen





