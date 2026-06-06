Amerikansk politiker J.D. Vance kritiserer Europas migrationspolitik efter dødsfaldet på Henry Nowak. Han anfører, at myndighedernes handlinge og massemigration har bidraget til tragedien og advarer om flere lignende tilfælde.

I en kontroversiel udtalelse kobler amerikansk politiker J.D. Vance et dødsfald direkte sammen med migrationspolitik ogEuropas eliter. Henry Nowak , en hvid britisk mand, døde i december sidste år efter at være blevet angrebet med en kniv i Southampton .

Ifølge Vance burde Nowak stadig være i live, hvis europæiske politikere havde modstået selvhad og massemigration. Han kalder dødsfaldet både tragisk og ophidsende og advarer om, at flere liv vil gå tabt, medmindre der sker en ændring. Videooptagelser fra episoden viser, at betjente ignorerede Nowak, mens han lå dødeligt såret og bad om hjælp. I stedet troede de gerningsmandens påstand om, at Nowak havde udsat ham for et racistisk angreb.

Dette har udløst vrede og anklager om, at hvide mennesker ikke behandles lige under loven. J.D. Vance sammenligner Nowaks død med en civilisations sammenbrud: forladt af myndighederne, anklaget for hadforbrydninger han ikke begik. Hans far, Mark Nowak, har appelleret om, at sorgen ikke udnyttes til at skabe splittelse eller had.

Sagen har vakt betydelig debat i Storbritannien om politiets håndtering og den brede forskelsbehandling, som nogle påstår eksisterer i retssystemet. Henry Nowaks død bliver nu set som et symbol på en større krise, hvor identitet, retfærdighed og tillid til institutioner er under pres





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