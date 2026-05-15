Italiensk universitet bekræfter, at en professor i havbiologi og to unge forskere er blandt de døde dykkere i en dykkerulykke ved Maldiverne

Italiensk universitet har oplyst, at der blandt de døde dykkere er en professor i havbiologi og to unge forskere. Redningsholdet fortsætter eftersøgningen efter fire italienske dykkere, som er døde i en dykkerulykke ved Maldiverne. Myndighederne arbejder på trods af dårlige vejrforhold for at finde liget af den døde dykker i en grotte 60 meter under vandet.

Italiensk universitet har oplyst, at der blandt døde dykkere er en professor i havbiologi og to unge forskere . Redningshold søger for anden dag i træk efter fire italienske dykkere, som er døde i en dykkerulykke ved Maldiverne .

Maldivernes minister for turisme, Mohamed Ameen, fortæller, at folk fra kystvagten og sikkerhedsstyrker gennemsøger afsidesliggende havområder i nærheden af det sted, hvor dykkerne torsdag blev meldt savnet. Det italienske udenrigsministerium oplyste torsdag, at fem italienske dykkere havde mistet livet under et dyk ved Maldiverne. En af dem er blevet fundet død. Det italienske universitet University of Genoa har oplyst, at der blandt ofrene er en professor inden for havbiologi, hendes datter samt to unge forskere.

Gruppen dykkede ved atollen Vaavu, som ligger omkring 90 minutter i speedbåd fra Maldivernes hovedstad, Malé. Myndigheder i Maldiverne har ifølge lokale embedsmænd arbejdet gennem natten på trods af dårlige vejrforhold. Det er Maldivernes nationale forsvarsstyrke, MNDF, som koordinerer eftersøgningen. Forsvarsstyrken oplyser, at liget af den døde dykker blev fundet i en grotte 60 meter under vandet.

Lokal regulering tillader dyk ned til 30 meters dybde. Men ifølge AFP er det ikke ualmindeligt, at erfarne professionelle laver dybere dyk





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dykkerulykke Maldiverne Italiensk Universitet Havbiologi Unge Forskere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hvad du bør vide om Andes hantavirus, smittrisiko, dødelighed og behandling - og hvorfor forskere ikke vurderer en ny pandemi (fra Videnskab.dk)Artikel om Andes hantavirus, dens alvorlighed, smitterisiko, dødelighed, og hvorfor forskere ikke vurderer en ny pandemi i lyset af et udbrud på et krydstogtskib.

Read more »

Råd til handling for at forbedre håndteringen af interessekonflikter i forskningEn professor emeritus ved Københavns Universitet og en forbrugeradvokat mener, at der bør være en straf for overtrædelse af reglerne om at deklarere interessekonflikter. Professor emeritus Heine Andersen foreslog at skærpe kontrol over forskningsinstitutionerne og sanktionere overtrædelsen, mens forbrugeradvokaten Gitte Serup Kristensen mener, at ledelsen på universiteterne bør offentliggøre en liste over, hvilke private firmaer og fonde, som finansierer dem. Steen Hansen, en casesøgende for Videnskab.dk, mener, at ledelsen på universiteterne bør være mere bevidste om, at de selv har interessekonflikter.

Read more »

Priskrig eksploderer: To nye kæder sænker priserneNu sænker også SuperBrugsen og Kvickly de faste priser på en række varer. Blandt andet oksekød og havregryn bliver billigere.

Read more »

Albrecht Weinberg: Nazisternes oplevelse og beskyttelse af mindet om tragedierneAlbrecht Weinberg overlevede Nazisternes koncentrationslejre med en overleviable tid, da hans forældre blev jaget og låst inde, men kun hans bror og søster overlevede. Efter flere dødsmarcher fandt han sig blandt døde og levende på en vogn i Bergen-Belsen og overlevede på en vogn i november 1945. Han flyttede til New York i et par år og vende tilbage til sin fødeby Leer efter mere end 60-år. Borgemester Claus-Peter Horst bedemrer om używanyne advarsler fra Weinberg om at glemme og fortælle historier om begivenhederne med stor energi.

Read more »

Privatdetektiv afslører forskelle på, hvordan mænd og kvinder er utroEn privatdetektiv forklarer, hvordan mænd og kvinder typisk opfører sig, når de er utro, og hvordan disse signaler kan se ulikt ud.

Read more »

Hvad er fluer for øjnene?En forklaring på hvad floaters er, hvordan de opstår i øjets glaslegeme som følge af aldring, og hvornår man bør søge læge ved synsforandringer.

Read more »