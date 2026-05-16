Italian Media Reports: Several People Hurt in Car Crash, with One Woman Losing Both Legs

Several Italian media outlets, including news agency Ansa, report on a car crash that resulted in several injuries, with one woman losing both legs. The incident occurred when a driver attempted to flee after striking a pedestrian, and a video of the incident has been circulating on social media.

Det skriver flere italienske medier, herunder nyhedsbureauet Ifølge vidner på stedet kørte bilen meget stærkt. Ifølge det nationale public-service medie Flere politi- og redningsenheder arbejder på stedet, hvor adskillige personer er kommet til skade.

Omkring ti personer skulle angiveligt være såret, hvoraf to personer er i kritisk tilstand. En af de sårede, en 55-årig kvinde, har efter den voldsomme påkørsel mistet begge ben, skriver både nyhedsbureauet Ansa og Rai.it, der har talt med den mand, der forsøgte at stoppe føreren af bilen. Den mandlige fører af bilen forsøgte at flygte og stak en forbipasserende ned, der forsøgte at stoppe ham.

I en video, der florerer på det sociale medie X, ses den pågældende bil komme kørende i høj fart direkte ind på fortovet, hvor den mandlige bilist rammer adskillige fodgængere. Flere personer er såret og nogle også alvorligt, ifølge flere italienske medier, herunder nyhedsbureauet Ansa.

"Jeg er dybt berørt, og uanset hvad årsagen er, er det en yderst alvorlig sag. Hvis der var tale om et attentat, ville det være endnu mere alvorligt," sådan lød det kort efter hændelsen fra Modernas borgmester, Massimo Mezetti, på stedet, skriver Ansa





