IT-nedbrud skaber kaos for danske 9. klasser under danskeksamen

Massive tekniske problemer hos it-leverandøren EasyIQ har afbrudt den skriftlige afgangsprøve i dansk for mange elever, hvilket nødvendiggør ekstraordinære omprøver i juni.

Det var en tirsdag, som skulle have markeret en vigtig milepæl i mange unge menneskers skoleliv, men i stedet blev dagen præget af frustration og usikkerhed.

Over hele landet oplevede niendeklasses elever, at de ikke kunne komme i gang med den skriftlige afgangsprøve i dansk, da de it-systemer, der skulle understøtte eksamen, svigtede totalt. Situationen skabte en bølge af forvirring i klasseværelserne, hvor eleverne, der i forvejen var spændte og nervøse, pludselig stod ansigt til ansigt med sorte skærme og fejlmeddelelser.

For mange blev drømmen om en problemfri eksamen hurtigt erstattet af en følelse af magtesløshed, da de ikke kunne tilgå de nødvendige digitale værktøjer, som er en integreret del af den moderne eksamensform i folkeskolen. Som en direkte konsekvens af dette omfattende it-nedbrud har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i daglig tale STUK, været nødt til at træffe ekstraordinære foranstaltninger. Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at der nu arrangeres særskilte omprøver, som skal finde sted den 3. eller 4. juni.

Det er dog ikke alle elever, der automatisk får tilbudt en ny prøve. Beslutningen ligger i hænderne på den enkelte skoleleder, som skal vurdere, om de tekniske problemer har været så omfattende, at de har haft en væsentlig negativ indflydelse på elevernes mulighed for at præstere, og om det potentielt kan have påvirket den endelige karakterfastsættelse.

Ministeriet har understreget, at vejledningen om disse omprøver allerede er sendt ud til alle landets skoler, så lederne har det nødvendige grundlag for at træffe deres beslutninger. I Silkeborg Kommune var situationen særligt prekær. Her endte stort set alle folkeskoler med helt at aflyse eksamenerne.

Rasmus Andreasen, som er skolechef i kommunen, udtrykte en klar holdning til situationen ved at pointere, at det simpelthen ikke var fair over for eleverne at skulle gennemføre en så vigtig prøve uden adgang til de sædvanlige digitale hjælpemidler. For eleverne betyder det en forlænget periode med ventetid og stress, da de nu skal forberede sig på en ny dato, mens deres jævnaldrende på andre skoler måske allerede er færdige.

Denne ulighed i eksamensforløbet er en af de mange udfordringer, der opstår, når kritiske systemer svigter på et så afgørende tidspunkt. Kernen i problemet viste sig at ligge hos it-leverandøren EasyIQ. Firmaet bekræftede i en pressemeddelelse, at der var opstået et nedbrud på et kritisk tidspunkt, hvilket betød, at både lærere og elever i en periode var helt afskåret fra systemet.

Selvom ministeriet påpegede, at nogle skoler formåede at løse problemerne hurtigt ved at benytte beredskabsløsninger, som var kommunikeret ud på forhånd, var disse løsninger ikke tilstrækkelige for alle. Det faktum, at en hel årgang af elever kan blive påvirket af en enkelt teknisk fejl hos en ekstern leverandør, rejser en vigtig debat om sårbarheden i det digitale uddannelsessystem. Når eksamener bliver 100 procent afhængige af cloud-løsninger og eksterne servere, bliver risikoen for systemiske fejl en reel trussel mod uddannelsesmæssig retfærdighed.

Hændelsen understreger behovet for mere robuste backup-systemer, der ikke blot er teoretiske vejledninger, men praktiske løsninger, som kan implementeres øjeblikkeligt uden tab af tid eller kvalitet. For de berørte elever er det nu op til deres skoleledere at sikre, at de får en fair chance for at vise deres kundskaber i dansk.

Mens man venter på juni-datoerne, står man tilbage med en erkendelse af, at teknologi er et fantastisk værktøj, men at det aldrig må blive en hindring for elevernes ret til en ordentlig afgangsprøve. Den psykiske belastning ved at opleve et systemnedbrud midt i en eksamenssituation kan ikke underskåes, og det vil kræve en ekstra indsats fra lærernes side at berolige eleverne forud for omprøverne





