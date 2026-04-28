It-kriminalitet: Titusindvis af sager henligges – Ofre svigtes

Politiets manglende evne til at opklare sager om it-kriminalitet skaber et retsløst område, hvor ofrene efterlades uden erstatning og gerningsmændene fortsætter uhindret. Tal viser, at titusindvis af anmeldelser henligges hvert år.

Bekymringen over den manglende opklaring af it-kriminalitet er stigende, og kritikken rettes mod politiets ressourcer og prioriteringer på dette område. Forbrugerrådet Tænk er blandt de organisationer, der udtrykker alvorlig bekymring over det store antal sager om økonomisk it-kriminalitet, der henligges uden resultat.

Tal fra Rigsadvokaten viser, at titusindvis af anmeldelser om denne type kriminalitet ikke fører til opklaring eller erstatning til ofrene. Denne situation skaber et retsløst rum, hvor kriminelle kan operere frit, mens ofrene efterlades i en frustrerende og økonomisk sårbar position. Det er en alvorlig udfordring for retssikkerheden og tilliden til politiet, at så mange sager ikke bliver efterforsket tilstrækkeligt. Ofrene oplever ikke retfærdighed, og det sender et signal om, at it-kriminalitet kan begås med lav risiko for straf.

Denne manglende opklaring har også en afskrækkende effekt på anmeldelser, da mange borgere og virksomheder tvivler på, om det overhovedet er værd at melde sig, hvis de ikke forventer, at der bliver gjort noget ved det. I 2023 modtog Politiets Nationale Center for It-kriminalitet (NCIK) hele 28.960 anmeldelser vedrørende it-relateret økonomisk kriminalitet. Dette enorme antal anmeldelser understreger omfanget af problemet og den store belastning, som NCIK er under.

Det er tydeligt, at ressourcerne ikke er tilstrækkelige til at håndtere alle sager effektivt. Der er behov for en markant investering i politiets it-kriminalitetsbekæmpelse, herunder flere specialiserede efterforskere, bedre teknisk udstyr og øget samarbejde med andre myndigheder og den private sektor. Det er også vigtigt at fokusere på forebyggelse af it-kriminalitet, for eksempel gennem oplysningskampagner og uddannelse af borgere og virksomheder om, hvordan de kan beskytte sig mod cyberangreb og svindel.

En effektiv bekæmpelse af it-kriminalitet kræver en helhedsorienteret tilgang, der kombinerer efterforskning, forebyggelse og internationalt samarbejde. Det er afgørende, at politiet har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at følge med udviklingen inden for it-kriminalitet, som konstant ændrer sig og bliver mere sofistikeret. Derudover er der behov for en mere effektiv lovgivning, der kan straffe it-kriminelle hårdere og give ofrene bedre muligheder for at få erstatning.

Problemet med henlagte sager om it-kriminalitet er ikke kun et spørgsmål om ressourcer, men også om prioriteringer. Der er en tendens til, at politiet prioriterer mere traditionelle former for kriminalitet, mens it-kriminalitet ofte bliver skubbet i baggrunden. Dette skyldes blandt andet, at it-kriminalitet ofte er mere kompleks og kræver specialiserede kompetencer at efterforske. Det er dog vigtigt at erkende, at it-kriminalitet er en stigende trussel, der kan have alvorlige konsekvenser for både enkeltpersoner og samfundet som helhed.

Derfor er det afgørende, at politiet prioriterer it-kriminalitet højt og investerer i de nødvendige ressourcer og kompetencer. En anden udfordring er, at it-kriminalitet ofte er grænseoverskridende, hvilket gør det vanskeligt at efterforske og retsforfølge gerningsmændene. Der er behov for et tættere internationalt samarbejde for at bekæmpe it-kriminalitet effektivt. Dette omfatter udveksling af information, fælles efterforskninger og harmonisering af lovgivningen.

Det er også vigtigt at styrke samarbejdet mellem politiet og den private sektor, da virksomheder ofte har værdifuld viden og ekspertise, der kan bidrage til at bekæmpe it-kriminalitet





