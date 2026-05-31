Israelske tropper indtager Beaufort-slottet i Libanon

Israelske landtropper har indtaget Beaufort-slottet i det sydlige Libanon, hvilket er blevet beskrevet som 'en afgørende ændring' i landets offensiv mod Hizbollah. Men eksperter kan ikke se, hvordan det skal ændre krigens dynamik.

Israelske landtropper har søndag bevæget sig længere ind i Libanon og har nu indtaget Beaufort-slottet i det sydlige Libanon . Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har beskrevet det som 'en afgørende ændring' i landets offensiv mod Hizbollah .

Men Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, kan ikke se, hvordan det skulle ændre krigens dynamik. - Jamen, tillykke med det, men hvad vil de så gøre? Har de tænkt sig at besætte det hele, vil de til at lave en besættelseszone, eller vil de fortsætte eller hvad, spørger han.

Han tilføjer: - Det er jo flot, at de er i stand til at køre 14,5 km ind i Libanon, men det ændrer ikke ved krigens dynamik som sådan, for Hizbollah er bare gået baglæns og har afleveret et land til Israel. Men det er jo ikke det samme, som at de nu militært er besejret. Beaufort Slot ligger på en højderyg med udsigt til det sydlige Libanon.

Israel erobrede slottet under invasionen af Libanon i 1982 og brugte det som militærbase under besættelsen af det sydlige Libanon frem mod tilbagetrækningen i 2000. Peter Viggo Jakobsen medgiver, at Israel dermed har fået skubbet Hizbollah længere væk fra grænsen til Israel, og at det nu er blevet sværere for Hizbollah at skyde ind i Israel.

- Men det betyder jo også, at hvis man skal fastholde den gevinst, så skal man nu til at være besættelsesstyrke i Libanon permanent, sådan som man var fra slutningen af 80'erne og frem til 2000. Det giver en masse omkostninger, siger han. Beaufort-borgen har haft en militær betydning, der går helt tilbage til korstogene, da man derfra har kontrol med dalen, hvilket er en militær fordel, fortæller Peter Viggo Jakobsen.

Men Israels tilstedeværelse på slottet er ikke noget stort vendepunkt, selvom Netanyahu prøver at beskrive det sådan, tilføjer lektoren. Det, der nu engang er mest vigtigt for Israel, er at få Hizbollah fjernet, men dette fjerner ikke Hizbollah, påpeger han. - Det fastholder sådan set bare, at der er krigstilstand i regionen, og det kommer til at fortsætte lige så langt øjet rækker, siger Peter Viggo Jakobsen.

Libanons premierminister har i forbindelse med indtagelsen af slottet anklaget Israel for at udføre 'kollektiv afstraffelse'





