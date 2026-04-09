Israelske Luftangreb i Libanon Udgør Trussel Mod Våbenhvile

Efter påstået våbenhvile mellem Iran, USA og Israel fortsætter israelske luftangreb i Libanon, hvilket rejser spørgsmål om aftalens holdbarhed og omfang. Parterne strides om indholdet, og der er usikkerhed om Hormuzstrædet.

Israelske luftangreb fortsætter i Libanon , på trods af påstande om en våbenhvile mellem Iran , USA og Israel. Angrebene, rettet mod ejendomme i byen Tyre i det sydlige Libanon , har fået det israelske militær til at opfordre beboerne til at forlade området. Denne eskalering kommer blot to dage efter, at en våbenhvile aftale, formelt set mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden side, blev annonceret. Spændingerne er dog høje, da parterne strides om indholdet og omfanget af aftalen.

Israel har fortsat sine militære operationer, mens Iran hævder, at våbenhvilen også skulle inkludere en cessation af fjendtlighederne i Libanon. Både USA og Israel benægter dette, hvilket har ført til en forværring af situationen og rejser spørgsmål om aftalens holdbarhed.\Den amerikanske vicepræsident, J.D. Vance, har offentligt afvist Irans påstand om at våbenhvilen skulle gælde Libanon. Han understregede, at USA aldrig har givet løfte om at inkludere Libanon i aftalen. Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har ligeledes bekræftet, at Israel vil fortsætte angrebene mod den iransk-støttede Hizbollah-milits i det sydlige Libanon. Disse udtalelser har øget usikkerheden om, hvorvidt våbenhvilen reelt er trådt i kraft, og om den vil kunne opretholdes. Samtidig forbereder en iransk delegation sin ankomst til Islamabad, Pakistan, for at deltage i forhandlinger om våbenhvileaftalen. Irans ambassadør i Pakistan, Reza Amiri Moghadam, har via sociale medier oplyst, at delegationen vil diskutere en ti-punkts plan, som Iran har foreslået. Dette vidner om et forsøg på at finde en løsning, selvom der er store uenigheder om aftalens implementering.\Den internationale korrespondent for DR, Steffen Kretz, har påpeget, at der synes at være en betydelig uenighed om aftalens rækkevidde. Han peger på, at Pakistan, som var mediator under våbenhvileforhandlingerne, mener, at aftalen klart omfattede en ophør af fjendtlighederne i både Iran og Libanon. Kretz antyder, at der enten er tale om en misforståelse eller, at USA ikke har inkluderet Israel tilstrækkeligt i processen. Han mener, at Israel nu udnytter situationen til at forsøge at nedkæmpe Hizbollah-militsen i Libanon. Angrebene kan potentielt bringe våbenhvilen i fare. Udover de militære operationer er der også usikkerhed omkring Hormuzstrædet, som er kritisk for transport af olie og gas fra Den Persiske Golf. Et iransk nyhedsbureau har offentliggjort et kort, der antyder, at Iran har udlagt søminer i strædet, hvilket rejser bekymringer om friheden af skibstrafikken, som var et af kravene i våbenhvileaftalen. Kretz vurderer, at den amerikanske regering har en stærk interesse i at afslutte konflikten, da USA ikke har opnået sine mål og sandsynligvis ikke ønsker at genstarte krigen





