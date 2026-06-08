Israels beslutning om at lukke grænseovergangene efter angreb fra Iran har fået kritik fra Red Barnet, der frygter en forværring af den humanitære tilstand i Gaza. Samtidig advarer danske myndigheder om problemulve og opfordrer til at aflevere hæk til restaffald. Der er også politisk uenighed om udlændingepolitik og et stort jordskælv i Filippinerne.

Ifølge den israelske koordinerende myndighed Cogat er lukningen af grænseovergangene en sikkerhedsforanstaltning, der skal forhindre, at civilister kommer til skade i de angreb, som Iran indledte mod Israel i går.

Denne beslutning har dog rejst alvorlige bekymringer hos internationale hjælpeorganisationer. Ahmad Alhendawi, regional direktør for Mellemøsten hos Red Barnet, udtrykker dyb frygt for, at Israel ved at lukke grænserne igen politiserer den humanitære nødhjælp, hvilket strider imod international lov. Han understreger, at Gaza-børnene er fuldstændig afhængige af grænseovergangene for at få adgang til livsvigtige forsyninger som mad, rent vand, medicin, brændstof og byggematerialer til at opretholde hospitaler, vandsystemer og andre kritiske infrastrukturer.

Alt dette er nu truet, forklarer han i en pressemeddelelse. I en anden sag har kommunerne Gladsaxe og Furesø udsendt en opfordring til borgerne om at aflevere hækket til restaffald i stedet for haveaffald. Genbrugsvejleder på Værløse Genbrugsstation, Winnie Rasmussen, forklarer, at hun har modtaget et meget stort antal buksbomhække i år. Hun advarer om, at hvis larverne ender i haveaffald, har de større chance for at komme fri.

I restaffaldbliver deimidlertid hurtigt brændt under høj temperatur, hvilket sikrer, at de bliver dræbt. Dette er en effektiv metode for at forhindre, at de skadende insekter spreder sig. I politisk sammenhæng har Socialdemokratiet på Københavns Rådhus fremsat forslag om, at flere bydele skal inddrages i rotationsordningen for at afholde den årlige musikfestival Distortion. Siden 2022 har to bydele skiftet til at ligge asfalt til gadeafspærringer to år ad gangen, men Socialdemokratiet ønsker en bredere involvering.

Gruppeformand Niels E. Bjerrum argumenterer, at dette vil hjælpe med at sprede både glæden og ulejlighederne forbundet med arrangementet, så ingen enkelt bydel bærer en for stor byrde. Han påpeger, at nogle borgere brokker sig, mens andre er glade for Distortion, og at en større deltagelse vil gøre det sjældnere, at ulemperne koncentreres ét sted, hvilket tilgodeser alle parter. Den danske dronning Frederik vil være til stede ved uddelingen af Prins Henrik Prisen torsdag den 11. juni på Fredensborg Slot.

Prisen tildeles for udmærket dansk lyrik, og dronningens tilstedeværelse understreger den kongelige family's forankring i kultur og litteratur. I en zal8890-varsling har danske myndigheder givet tilladelse til, at 13 personer kan skyde problemulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl i Vestjylland. Tilladelsen er knyttet til visse betingelser, herunder besiddelse af jagttegn og at være lodsejer eller forpagter af det pågældende areal.

Denne beslutning følger efter flere hændelser i den forgangne vinter og forår, hvor ulvene har vist adfærd, der er opsøgende og ikke frygtsom over for mennesker, hvilket har givet anledning til sikkerhedsbekymringer. Myndighederne har tidligere afvist én ansøgning og afventer flere oplysninger til behandling af yderligere tre ansøgninger. I maritime nyheder har en hvidhaj, der kan nå over seks meter i længde, blevet observeret i Middelhavet.

Ifølge dykker Derk Remmer, der var med til at filme dyret, er denne observation usædvanlig sjælden. Han bemærker, at det statistisk set er langt mere sandsynligt at vinde lotto-jackpotten end at møde et så ikonisk havdyr under vandet, hvilket understreger unikheden af begivenheden. Dette er angiveligt første gang, at en hvidhaj er blevet filmet i Middelhavet. Politisk i Danmark har Liberal Alliance (LA) kritiseret Socialdemokratiet (S) for at have mistet initiativet i udlændingepolitikken til den yderste venstrefløj.

Kritikken skyldes tvivl om en arbejdsgruppe, der skal håndtere sager vedrørende statsborgerskabsansøgere, og LA hævder, at S nu følger en agenda sæt af deres politiske modstandere. En kraftigt jordskælv i Filippinerne har medført et stigende dødstal på mindst 32 og mere end 200 sårede, oplyser nyhedsbureauet AP. Flere personer er meldt savnet. Ifølge Teresito Bacolcol, direktør for det filippinske institut for vulkanologi og seismologi, er tale om det kraftigste jordskælv i landet i år.

Han advarer om mulige efterskælv og opfordrer befolkningen til at være forsigtige og undlade at returnere til beskadigede bygninger, inden de er blevet erklæret sikre. endelig har Red Barnet i en pressemeddelelse understreget, at de gravide kvinder og spædbørn i Gaza har mest brug for humanitær hjælp og appelleret til, at grænseovergangerne forbliver åbne for tilladt passager og lastbiler med medicin og fødevarer. Deres fokus er på at sikre, at den mest sårbare befolkning får adgang til nødvendige ressourcer





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