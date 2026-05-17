Den israelske sanger Noam Bettan opnåede sølvmedalje med sin sang `Michelle` i Eurovision. Juryen og seerne stemmer afgik, at Bulgarien vandt, men Israel klarede sig igen til andenpladsen, og seernes stemmer gav lav point til flere store magter. Nu stiller Israel ind for tredje år i træk. Kritikere kan dog ikke forstå, hvorfor Israel må deltage, når Rusland og Belarus er ekskluderet.

Den israelske sanger Noam Bettan opnåede sølvmedalje i Eurovision med sangen `Michelle`, og det er det anden år i træk, at Israel sikrer sig en andenplads i det internationale melodigrandprix - god hjælp til vej en gang af seernes stemmer .

Resultaterne viser, at alle pointene er blevet fordelt af fagjuryer og seerne. Israel fik tredjeflest point blandt seerne i årets Eurovision. Bulgarien, der vandt det internationale melodigrandprix for første gang nogensinde, var mest populær blandt seerne. Der var både jubel og buhråb fra publikum, da seernes stemmer til Israel blev givet lørdag aften i Østrigs hovedstad, Wien, hvor Eurovision blev afholdt.

Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har boykottet årets Eurovision i protest over, at Israel har fået lov til at konkurrere trods den israelske militæroffensiv og humanitære krise i Gazastriben. Pro-palæstinensiske demonstranter gennemgik gaderne i Wien, da seernes stemmer til Israel blev givet. De er vrede over, at Israel har fået lov til at stille op i Eurovision. Femteen demonstranter blev anholdt, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Sangkonkurrencen i Eurovision blev afgjort af fagjuryer og seerne. Alle jurymedlemmene skal individuelt hver især rangere alle de andre deltagerlandes sange. Det omdannes til en samlet score. Fagjuryernes bedømmelse lægges sammen med seernes stemmer, og sangen med flest point samlet vinder Eurovision.

Eurovision-arrangøren, European Broadcasting Union (EBU), overholder Israels public service-station KAN reglerne for deltagelse i grandprixet. Kritikere forstår dog ikke, hvorfor Israel må melde sig som deltager, når Rusland og Belarus er udvist. Danmarks deltager, Søren Torpegaard Lund, endte på en syvendeplads med sangen `Før vi går hjem`. Det er det bedste danske resultat, siden Emmelie de Forest vandt Eurovision med `Only Teardrops` i 2013





