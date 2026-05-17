Israel's continued success in Eurovision, despite harsh criticism and a boycott from several countries, such as Hungary, Iceland, and Spain, due to the conflict in Gaza. The second-place finish and the high number of votes from viewers and critics raised concerns about the continued division and its impact on the contest.

Trods heftig kritik fra både musikere, demonstranter og fem lande, der ligefrem boykottede Eurovision , har Israel endnu engang sikret sig en høj placering ved sangkonkurrencen.

Israel endte altså på en andenplads i den samlede bedømmelse fra seere og jury og på en tredjeplads hos seerne alene. Med andre ord kan man altså sige, at der år efter år er mange point fra seerne til Israel. Samtidig har der dog, hvor Eurovision fandt sted, mod Israels deltagelse i konkurrencen og ageren i Gaza. Protester i Wien, hvor Eurovision lørdag fandt sted, mod Israels deltagelse i konkurrencen.

På demonstranternes skilte står der blandt andet 'Bloker Eurovision. Fejr ikke folkedrab.

' Eurovision-ekspert Simon Falk hæfter sig desuden ved Eurovisions stemmesystem, der ellers for nylig blev ændret, da. Hvor man tidligere måtte stemme 20 gange per telefon eller kreditkort, kunne man i år 'kun' stemme 10 gange. Med Israels fortsatte succes ved Eurovision lader det altså langt fra til, at der snart bliver mere ro på i forbindelse med den store sangdyst.

Både Eurovision-kommentator Ole Tøpholm og Eurovision-ekspert Simon Falk vurderer, at der er en sandsynlighed for, at nogle af de lande, der boykotted, vil vende tilbage næste år





