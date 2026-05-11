Israel receives official warning from Eurovision organizers for promoting its Eurovision entry with multiple votes

Israel's television station has received an official warning from the organizers of Eurovision for promoting its entry with multiple votes in a series of advertisements. The advertisements encourage viewers to send ten votes to Israel, which is the maximum number of votes per phone. The organizers claim that this violates their rules and the spirit of the competition.

Kort før årets Eurovision går i gang, har israelsk tv fået en officiel advarsel fra arrangørerne bag konkurrencen. I en række reklamevideoer, hvor han på forskellige sprog opfordrer seerne til at stemme på Israels bidrag i tirsdagens semifinale, opfordres seerne til at sende ti stemmer – det maksimale antal stemmer per telefon – til Israel.

Og det strider imod reglerne, mener EBU, der arrangerer Eurovision. - At opfordre til at stemme ti gange på én kunstner eller sang er ikke i overensstemmelse med vores regler eller konkurrencens ånd, siger Eurovision-chef Martin Green iDen israelske deltager Noam Bettan ses her i én af de omdiskuterede reklamer, hvor han - her på spansk - opfordrer til at stemme ti gange på Israel i tirsdagens semifinale.

Ifølge Martin Green bad EBU straks den israelske tv-station KAN om at stoppe al distribution af videoerne og fjerne dem fra de platforme, hvor de er blevet delt. I skrivende stund er reklamen dog fortsat at finde på Instagram, hvor én af videoerne er blevet set mere end 200.000 gange. EBU oplyser samtidig, at KAN har modtaget en officiel advarsel, og at arrangørerne fortsat vil holde øje med promoveringen af det israelske bidrag.

Organisationen understreger dog også, at man ikke mener, at videoerne har påvirket afstemningen i årets konkurrence. Det er ikke første gang, Israels Eurovision-kampagner skaber debat. I både 2024 og 2025 blev israelsk tv kritiseret for at promovere landets Eurovision-bidrag gennem YouTube-reklamer sponsoreret af den israelske regering. Sidste år bestod kampagnen af næsten 100 forskellige videoer, hvor den israelske deltager på flere sprog opfordrede seerne til at stemme på Israel.

Israel endte samme år med at vinde seerafstemningen i finalen. Her ses den israelske deltager, Yuval Raphael, i 2025 i en reklamekampagne, hvor hun - på dansk - beder de danske seere stemme på det israelske bidrag i Eurovision-finalen. Dén og mange andre videoer, optaget på blandt andet svensk, dansk og finsk, blev delt som reklamer på YouTube. Videoerne var betalt af den israelske regerings eget reklamebureau.

De nye regler forbyder blandt andet ‘uproportionel promovering’ og brug af regeringer eller andre tredjeparter i markedsføringen af et lands Eurovision-bidrag. EBU oplyser dog, at der ikke er noget, som tyder på, at en tredjepart står bag årets israelske reklamer. Hændelsen er et initiativ fra artistens eget team uden nogen form for ulovlig finansiering, og de ligner reklamerne fra de andre artister i konkurrencen.

Efter EBU's ønske om at undgå at stemme ti gange, er artisten stoppet med at bruge videoerne





