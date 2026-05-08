ISDS-domstolene: En trussel mod demokrati, folkesundhed og grøn omstilling

ISDS-domstolene er en særlig domstol, der giver udenlandske virksomheder og investorer ret til at sagsøge lande, der vedtager love, der truer virksomhedernes profitter. De store virksomheders krav om milliarderstatninger i ISDS-domstolene undergraver demokratiet, folkesundhed, arbejdsmiljø og den grønne omstilling, advarer flere hundrede NGO'er verden over. De multinationale firmaer har brugt ISDS-domstolene til at sagsøge stater og anlægge retssager med erstatningskrav for over 550 milliarder kroner. De store virksomheders erstatningskrav – og alene truslen om en retssag – i milliardklassen udgør en alvorlig trussel mod de offentlige budgetter, især i verdens fattige lande.

"Mennesker før profit", lyder budskabet til en af de store demonstrationer mod handels- og investeringsaftalerne i EU - som de såkaldte ISDS-domstole er en central del af. Virksomheder bruger hemmelige ISDS-domstolene til at sagsøge regeringer uden for det nationale retssystem på grund af lovgivning, som de frygter kan skade deres profitter. Det er et dybt udemokratisk system, der undergraver rettigheder og indskrænker suverænitet.

Især fossile virksomheder har udnyttet ISDS-domstolene til det yderste og presset regeringer til at tilbagerulle indsatser mod forurenende brændsler. Det er en særlig domstol, der giver udenlandske virksomheder og investorer ret til at sagsøge lande, der vedtager love, der truer virksomhedernes profitter. I øjeblikket er der 1440 offentligt kendte ISDS-retssager, som store virksomheder har indledt mod demokratisk valgte regeringer over hele verden.

Ifølge NGO’erne er olie- og gasselskaber langt de største brugere af ISDS-domstolene og har foreløbig fået tilkendt over 550 milliarder kroner i erstatninger. Med de 140 offentligt kendte retssager, som store virksomheder har brugt hollandske handels- og investeringsaftaler med ISDS-domstole til at anlægge, har multinationale firmaer brugt de hollandske handels- og investeringsaftaler til at sagsøge stater rundt om i verden og anlægge retssager med erstatningskrav for i alt 113 milliarder dollar.

Også den hollandske stat er blevet sat på anklagebænken af de multinationale firmaer i ISDS-domstolen. Olie- og gasgiganterne Shell og ExxonMobil kræver milliarderstatninger for tabte indtægter, fordi den hollandske regering har besluttet at lukke Groningen-gasfeltet for at bekæmpe klimakrisen. Og de tyske energiselskaber RWE og Uniper har sagsøgt den hollandske regering for at have besluttet at udfase kulkraft inden 2030. De to selskaber kræver en samlet erstatning på 2,4 milliarder euro.

De store virksomheders erstatningskrav – og alene truslen om en retssag – i milliardklassen udgør en alvorlig trussel mod de offentlige budgetter, især i verdens fattige lande, og får regeringer til at afholde sig fra at træffe politiske beslutninger om eksempelvis grøn omstilling. ISDS-domstolene ‘udgør en trussel mod retfærdig omstilling fra fossile brændstoffer og det presserende behov for en social og økologisk omstilling til gavn for mennesker og planeten.

Det er et dybt antidemokratisk system, der undergraver rettigheder og begrænser suverænitet og selvbestemmelse. Retten til at regulere naturressourcer og beskytte lokalsamfund mod skadelig udvinding må aldrig undermineres af hemmelige ISDS-domstole. Erstatningsbeløbene fra ISDS-domstolene er enorme. Penge som især ulandene kunne bruge til at finansiere klimahandling, folkesundhed eller social retfærdighed – i stedet for at betale erstatninger til virksomheder, påpeger Olivia Costa, talsperson for Tanzania Trade and Investment Coalition (TATIC).

ISDS er en skræddersyet mekanisme for transnationale virksomheder til at forværre ødelæggelsen af Jorden, opretholde straffrihed og plyndre de offentlige finanser. Regeringer har en pligt til at beskytte samfund og natur og må begynde at bevæge sig i samme retning: Væk fra ISDS. De mange NGO’er opfordrer verdens regeringer til at opbygge en koalition af lande, der frigør sig fra ISDS-domstolene. Nu er det nok – vi har årtiers erfaring med den skade, som ISDS-domstolene forårsager.

Det er på tide, at regeringerne går sammen og begynder at opbygge en koalition af lande, der er fast besluttet på at frigøre sig fra ISDS





