Irsk succes inspirerer: Nordjylland vil genskabe liv i landsbyerne

En irsk ø har formået at vende fraflytning ved hjælp af statsstøtte. Nu ser nordjyske politikere mod Irland for inspiration til at genoplive landsbyerne i Nordjylland.

På den lille ø Arranmore Island i Irland har man med succes formået at vende en nedadgående befolkningskurve. Ved hjælp af målrettet statsstøtte og en strategisk satsning fra det irske parlament er øen ikke blot blevet mere attraktiv, men har også tiltrukket højtuddannet arbejdskraft. Øen, der er omgivet af det brusende Atlanterhav, har oplevet et markant fald i befolkningstallet siden 1990'erne, men takket være politisk handling er der nu tegn på en positiv udvikling.

Små hvide huse med mørkegrå tage pibler frem på bakkeskråningerne bag den beskedne havneplads, og det hele er et billede på en ø, der har formået at genopfinde sig selv. For at komme til Arranmore Island skal man rejse fem timer nord-vest fra Dublin, og efter en kort færgetur fra Burtonport er man fremme. Det er denne model, der nu inspirerer danske politikere, specifikt i Nordjylland, til at overveje lignende initiativer for at styrke deres egne yderområder.\Den nordjyske folketingspolitiker Morten Klessen (S) har for nylig besøgt Arranmore Island sammen med en delegation fra Folketingets udvalg for landdistrikter. Besøget havde til formål at undersøge, hvordan man fra landspolitisk side kan hjælpe områder, der er udfordret af fraflytning og manglende udvikling. Med sin baggrund i Jammerbugt Kommunes byråd ser Morten Klessen en klar parallel mellem den irske strategi og de udfordringer, som Nordjylland står overfor. Han påpeger, at især landsbyerne i Nordjylland kæmper for at overleve, og at kommunerne ofte ikke har de nødvendige ressourcer til at løse problemerne alene. Derfor er der behov for en stærkere statslig indgriben og en mere langsigtet strategi. Klessen er overbevist om, at de erfaringer, der er gjort på Arranmore Island, kan bruges som inspiration til at udforme en effektiv politik, der kan vende udviklingen i de nordjyske yderområder. Han understreger vigtigheden af at skabe attraktive rammer for både eksisterende og nye beboere, herunder fokus på uddannelse, infrastruktur og jobmuligheder.\Morten Klessen og andre politikere på Christiansborg arbejder nu på at omsætte de irske erfaringer til konkret politisk handling i Danmark. Målet er at give landsbyerne en hjælpende hånd og sikre en mere bæredygtig udvikling i yderområderne. Det indebærer blandt andet at undersøge mulighederne for statsstøtte, at fremme initiativer, der kan tiltrække højtuddannet arbejdskraft, og at styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten. Der er allerede en erkendelse af, at der er behov for at tænke nyt og at turde tage chancer. Inspirationen fra Irland viser, at det er muligt at skabe positiv forandring, selv i områder, der tidligere har været præget af tilbagegang. Den nordjyske folketingspolitiker ser frem til at præsentere et konkret udspil, der kan bidrage til at sikre fremtiden for landsbyerne i Nordjylland og skabe et mere balanceret Danmark. For Klessen handler det om at skabe håb og fremtidstro i de områder, der har mest brug for det. Han understreger, at det er en fælles opgave, der kræver politisk vilje, engagement og en langsigtet strategi





