Iranske myndigheder bør løslade Narges Mohammadi - og andre nyheder fra ind- og udland

Iranske myndigheder bør løslade Narges Mohammadi, der modtog Nobels fredspris i 2023, så hun kan modtage behandling. Samtidig er der nyheder om AI i arbejdsmarkedet, Lillebælt Halvmarathon, pæleormen i Vejle, Slovakiets støtte til Ukraine og Donald Trumps udtalelser om Cuba.

Iranske myndigheder bør løslade Narges Mohammadi , der modtog Nobels fredspris i 2023, så hun hurtigst muligt kan modtage behandling fra hendes dedikerede medicinske team. Hun blev tildelt prisen for sin kamp mod undertrykkelse af kvinder i Iran og for sin kampagne mod dødsstraf i landet.

Hendes helbred er ifølge hendes advokat kritisk, og hun har brug for specialiseret lægehjælp uden for fængslet. Mens hun sidder i fængsel, fortsætter hun med at være en symbolsk figur for menneskerettigheder og kvinders rettigheder i Iran. I Danmark er der forskellige holdninger til, hvordan virksomheder skal håndtere AI-værktøjer. Legeakademiet har valgt ikke at sende deres medarbejdere på kurser i brugen af AI, da ledelsen mener, at medarbejderne selv kan lære at arbejde med disse værktøjer.

Dette er i modsætning til andre virksomheder, der investerer i træning og udvikling af deres medarbejderes AI-kompetencer. Debatten om AI's rolle i arbejdsmarkedet fortsætter, mens teknologien udvikler sig hurtigt. I weekenden var der igen tusindvis af tilskuere til Lillebælt Halvmarathon, der er et af de største løb i Danmark. Næsten 8.500 mennesker deltog i løbet, der også inkluderede en 10-kilometer rute og et halvmaraton i gå-tempo over den ikoniske Den Gamle Lillebæltsbro.

Løbet er en vigtig begivenhed for både løbere og tilskuere, der samles for at fejre motion og fællesskab. Samtidig er der også andre nyheder fra ind- og udland, herunder politiaktioner, ulykker og internationale forhold. I Vejle Lystbådehavn står man over for en dyr udskiftning af pæle, der er blevet angrebet af pæleormen, en lille musling, der æder sig igennem træ.

Det koster 26 millioner kroner at udskifte de beskadigede pæle, og det er et eksempel på, hvordan naturen kan skabe store udgifter for mennesker. Samtidig er der også politiske udviklinger, herunder Slovakiets støtte til Ukraines EU-medlemskab, selvom landet tidligere har trukket sin militære støtte tilbage. Derudover er der også nyheder om USA's præsident Donald Trump, der igen har udtalt sig om at overtage Cuba, hvilket har skabt debatter om internationale relationer.

I Danmark er der også fokus på sikkerhed og retfærdighed, herunder en sag om en cyklist, der blev påkørt af en bil i Gadbjerg. Bilisten og cyklisten menes at have en familiær relation, men der er ikke bestyrket mistanke om, at det var forsætligt. Dommeren har løsladt den sigtede, men sigtelsen opretholdes. Samtidig er der også fokus på miljø og kultur, herunder en meteorit, der skal returneres til Grønland, og en diskussion om solbruning og hudbeskyttelse





