Fifa har forbudt Irans officielle flag 'The Sun and Lion Flag' på grund af nultolerance over for politiske budskaber. Men mange iranere i Los Angeles støtter dette flag og har det hængende i deres hjem og restauranter.

Iranske fans skal uden flag på tribunen ved VM i fodbold i Los Angeles . Fifa har forbudt Irans officielle flag 'The Sun and Lion Flag' på grund af nultolerance over for politiske budskaber.

Men mange iranere i Los Angeles støtter dette flag og har det hængende i deres hjem og restauranter. Iranske fans vil være nødt til at vælge mellem at medbringe det forbudte flag eller det nuværende officielle flag, der symboliserer regimet i Iran. Den iranske sportsminister har truet med at standse kampene, hvis uofficielle flag bliver medbragt eller slogans mod landsholdet bliver sunget på stadion.

Mange iranere i Los Angeles er imod Fifas forbud og vil forsøge at tage 'The Sun and Lion Flag' med ind på stadion, når Iran spiller til VM. Du kan se Irans første kamp i slutrunden mod New Zealand natten til tirsdag kl. 03 dansk tid på DR1 og DRTV





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