Iransk udenrigsminister: Udenlandske styrker er i konstant fare

Den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi har skrevet på X, at udenlandske styrker, der kommer i nærheden af iransk territorium, er i konstant fare på grund af deres egne fejl, almindelige ulykker eller for at blive fanget i krydsild.

Den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi har skrevet på X, at udenlandske styrker, der kommer i nærheden af iransk territorium, er i konstant fare på grund af deres egne fejl, almindelige ulykker eller for at blive fanget i krydsild.

Han nævner ikke noget om Trumps påstand om nedskydningen, men understreger, at Hormuzstrædet ikke er internationalt farvand. Danmark skal til VM i Brasilien i 2027, efter det danske landshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. På torsdag sparkes VM i fodbold i gang, og det sætter fokus på de migranter, der er blevet deporteret fra USA og nu sidder fast i Mexico.

DR's Sydamerikakorrespondent Kristian Almblad besøger et område i det nordlige Mexico City, som er beboet af migranter. Hvis du hører en hylende lyd på stranden og den fører dig direkte hen til en sælunge, skal du ikke lade dig friste af at prøve at redde sælen, oplyser Naturstyrelsen. Der oftest er tale om, at ungerne ikke er blevet forladt af deres mor. Hun er formentlig bare ude for at finde føde.

Moderen kommer normalt ind og finder ungen én til to gange i løbet af natten, hvor der er fred og ro på stranden. Derefter er moderen og ungen sammen kort tid (10-20 minutter), så bliver ungen efterladt igen, og moderen fortsætter fiskeriet, lyder fra styrelsen ifølge mediet. Personallet på Aalborg Universitetshospital oplever i stigende grad at blive svinet til. Det skal en ny kampagne lave om på.

Italienske Luca Parmitano fra Det Europæiske Rumagentur (ESA) bliver missionens pilot, Nasa-astronauten Randy Bresnik skal lede missionen, og de to Nasa-astronauter Andre Douglas og Frank Rubio får specialopgaver som 'mission specialists'. Missionen finder efter planen sted i slutningen af 2027. Helikopteren blev skudt ned, mens den patruljerede over Hormuzstrædet. To piloter var involveret i hændelsen, og begge er uskadte, skriver Trump.

- Ikke desto mindre er USA nødt til at reagere på dette angreb, lyder det fra præsidenten, der ikke uddyber nærmere, hvad det kan betyde. Sundhedsstyrelsen har lanceret en kampagne rettet mod 13-20 årige, der skal gøre dem opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Kampagnen kommer i forlængelse af nye tal fra Sundhedsstyrelsen som viser, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på fem år.

Og på Gug skole i Aalborg er man glade for, at budskabet bliver spredt. I Odense rykker dagplejerne ud i de ældre borgeres haver, og det er et win-win, lyder det fra både store og små. FIFA bekræfter, at Omar Abdulkadir Artan ikke kommer til at dømme kampe til det kommende VM, da forbundet ikke kan kontrollere et værtslands indrejseregler. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi på Anklager Update.

De ni er sigtet for at muliggøre salg samt videreoverdragelse af narkotika. Alle nægtede sig ved anholdelsen skyldige. Nu kan du få hjælp til at styre, bremse og skifte vognbane, når du kører i din elbil fra Tesla. 69 procent af forældrene er bekymrede for deres barns tidsforbrug på digitale spil, viser en ny undersøgelse. Men forsker kigger mere efter noget andet.

Nu nærmer efterforskningen sig sin afslutning, og en 44-årig buschauffør er blevet sigtet for uagtsomt manddrab på to passagerer. - Sagen er ulykkelig for alle involverede parter, og det er en sag, der har påvirket mange mennesker i og omkring ulykkesstedet, siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby Hansen. I ulykken blev en 32-årig mandlig passager i den ene bus og en 52-årig mandlig passager i den anden bus erklæret døde på stedet.

Sagen bliver nu overdraget til anklagemyndigheden, der vurderer, om der skal rejses tiltale i sagen. Det er uvist, hvor længe det vil tage. Nu hædres hun med en buste. Det har et enigt Miljø- og Trafikudvalg i Frederiksberg Kommune besluttet, skriver Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfeldt (S), i et opslag på det sociale medie Instagram





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