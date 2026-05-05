Iransk parlamentsformand sender advarsel til USA

Formanden for det iranske parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf, antyder i et opslag på X, at Iran har yderligere skridt i baghånden, efter amerikanske tiltag i Hormuzstrædet.

Formanden for det iranske parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf , har sendt en markant besked til Washington via et opslag på det sociale medie X, der indikerer, at Iran besidder yderligere muligheder og er parat til at eskalere situationen i det strategisk vitale farvand.

Ghalibaf udtalte: Vi er fuldt bevidste om, at USA finder den nuværende situation utilfredsstillende, men vi har endnu ikke engang begyndt at udnytte vores fulde potentiale. Denne formulering opfattes bredt som en indirekte trussel om yderligere handlinger, der kan forværre spændingerne i regionen. Udtalelsen kommer i kølvandet på en række amerikanske tiltag, der er rettet mod at modvirke Irans aktiviteter og sikre fri passage gennem Hormuzstrædet, en af verdens mest kritiske olie- og gasruter.

USA har indledt en operation med at eskortere handelsskibe gennem strædet efter at have begrænset skibstrafikken til og fra iranske havne. Disse skridt er direkte svar på Irans forsøg på at blokere strædet, hvilket har skabt bekymring for den globale energiforsyning og den regionale stabilitet. Iran har på det kraftigste fordømt den amerikanske intervention og anklager USA for at eskalere konflikten og bringe sikkerheden i området i fare.

Den iranske regering hævder, at USA's handlinger er provokerende og underminerer bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning. Situationen er yderligere kompliceret af nylige missil- og droneangreb mod De Forenede Arabiske Emirater, som fandt sted samtidig med, at USA begyndte sin eskorteoperation. Flere kilder har knyttet Iran til disse angreb, hvilket har øget det internationale pres på Iran og sat den skrøbelige våbenhvile under pres.

Den eskalerende situation i Hormuzstrædet og de omkringliggende farvande er et resultat af en langvarig konflikt mellem Iran og USA, der er præget af gensidige mistillid og anklager. USA har længe været bekymret over Irans atomprogram og dets støtte til regionale proxy-grupper, mens Iran har kritiseret USA's sanktioner og militære tilstedeværelse i regionen. De seneste hændelser har forværret denne konflikt og øget risikoen for en direkte militær konfrontation.

Ud over de militære spændinger er der også en økonomisk dimension til konflikten. Irans økonomi er hårdt ramt af de amerikanske sanktioner, og landet er afhængigt af eksporten af olie og gas gennem Hormuzstrædet for at generere indtægter. Blokeringen af strædet ville have alvorlige konsekvenser for Irans økonomi og den globale energiforsyning. De Forenede Arabiske Emirater, som er en vigtig regional partner for USA, har også været mål for iranske angreb i fortiden.

Angrebene mod Emiraterne har øget bekymringen for, at konflikten kan sprede sig til andre lande i regionen. Den internationale reaktion på situationen har været blandet. Nogle lande har opfordret til deeskalering og diplomati, mens andre har udtrykt støtte til USA's handlinger. FN's Sikkerhedsråd har afholdt møder om situationen, men har endnu ikke været i stand til at nå til enighed om en fælles resolution.

Mohammad Bagher Ghalibaf, som er en fremtrædende figur i iransk politik, har tidligere været involveret i forhandlinger med USA. Han har en baggrund i det iranske militær og har beklædt forskellige høje poster i regeringen. Ghalibafs udmeldinger afspejler den hårde linje, som nogle elementer i den iranske regering fører over for USA. Samtidig med de skarpe retoriske udmeldinger fortsætter de diplomatiske kontakter mellem Iran og USA, om end i det skjulte.

Begge lande har udtrykt interesse for at undgå en militær konfrontation, men der er betydelige uenigheder om, hvordan man kan løse de underliggende problemer. Situationen i Hormuzstrædet følges tæt af både regionale og internationale aktører, herunder Saudi-Arabien, Qatar, Oman, Kina, Rusland og EU. Disse lande har alle en interesse i at sikre stabiliteten i regionen og beskytte den frie passage gennem Hormuzstrædet. Den fortsatte eskalering af konflikten kan have alvorlige konsekvenser for den globale økonomi og den regionale sikkerhed.

Derfor er det afgørende, at alle parter udviser tilbageholdenhed og søger en diplomatisk løsning på konflikten. En militær konfrontation vil kun føre til yderligere tab af menneskeliv og ødelæggelse, og vil sandsynligvis forværre de allerede eksisterende spændinger i regionen. Derfor er det afgørende, at diplomatiet gives en chance for at lykkes





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Hormuzstrædet Mohammad Bagher Ghalibaf Eskalation Diplomati Militær Sikkerhed De Forenede Arabiske Emirater Missilangreb

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irans nye fredsforslag til USA er 'højt spil', mener fredsforskerDonald Trump er ved at gennemgå Irans nye forslag til fred, men den amerikanske præsident vil næppe sige ja til det.

Read more »

Nyt iransk udspil på bordet: Trump forholder sig skeptisk | NyhederPræsident Donald Trump sagde i nat, at han var i gang med at gennemgå et nyt iransk forslag til at afslutte krigen.

Read more »

Iran truer USA med angreb i HormuzstrædetIran advarer USA om at angribe, hvis den amerikanske flåde sejler ind i Hormuzstrædet. USA planlægger at hjælpe strandede skibe ud af strædet, en operation kaldet 'Project Freedom'. Situationen er eskaleret efter Irans blokade af skibstrafikken.

Read more »

Han var Bidens cyber-chef og kender NSA indefra: »USA kan ikke gøre det alene«Harry Coker Jr. havde især ét fokus i sin tid som National Cyber Director, indtil Trump overtog magten i USA. Nu frygter han, at administrationens tilgang til allierede kan få USA til at stå svagere over for ondsindede hackere.

Read more »

Overblik: Trump vil hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Hvordan går det?Der kommer mange forskellige meldinger fra USA og Iran.

Read more »

Iransk topminister håner og advarer Trump: 'Projekt baglås'USA 'bør være på vagt over for at blive trukket tilbage i en sump af modstandere', lyder det blandt andet.

Read more »