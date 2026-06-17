Iraner frygter, at VM-landsholdet tages som gidsler, mens FIFA undertrykker protester

En dansk-iraner udtaler sig om det iranske VM-deltagelse og beskylder FIFA for at undertrykke ytringsfrihed. Han mener, at spillerne er gidsler i et politisk dilemma og håber på en amerikaner-kamp for at øge fokus på Iran.

Farzam Abolhosseini mener ikke, at de iranske VM-spillere skal straffes for præstestyret i Teheran. Tværtimod håber han på succes og mere fokus på iranernes frihedskamp.

Donald Trump har nemlig for længst opgivet at fjerne det brutale islamiske regime, der har terroriseret det iranske folk i 47 år, og som for nylig dræbte over 40.000 demonstranter på et par dage. På fodboldbanen foregår der også et storpolitisk drama. Iran deltager nemlig ved denne udgave af VM, og her flyder følelserne også over, mellem regimekritikere og dem, der støtter præstestyret.

Vi prøver alle sammen at se det på den måde, at landsholdsspillerne og vores landshold ikke skal tages som gidsler i regeringens hænder. Han er stærk modstander af det iranske regime men holder alligevel med landsholdet, når de kæmper ude på grønsværen. Ifølge Farzam Abolhosseini er spillerne ikke i en position, hvor de offentligt kan ytre sig mod styret.

Hvis det iranske landshold kommer langt og skulle gå hen og overraske os positivt, så vil de fleste iranere også juble med. Fordi vi alle sammen godt ved, at de er gidsler i det her dilemma. Vi er sikre på, at hvis de kunne ytre sig på andre måder, så havde de også gjort det, siger han til B.T. Det iranske landshold har ellers været på alles læber, både før og efter deres første kamp mod New Zealand tirsdag.

Iran spillede uafgjort mod New Zealand i deres første kamp. Kampen sluttede 2-2. Her forventede mange eksiliranere, at spillerne ikke ville synge med på den Islamiske Republiks nationalsang - noget de ikke gjorde under første kamp ved det seneste VM i Qatar. Nu var jeg jo selv udsendt til Qatar til seneste VM, og der så vi jo, hvordan spillerne protesterede mod regeringen ved ikke at synge med.

Altså de samme spillere, som du nu ser synger med, siger han og tilføjer: Så jeg kan sagtens forstå, at de bevæger munden under nationalsangen. Du kan jo roligt forestille dig, hvilket pres de er under, og hvordan de gerne vil beskytte deres familie og dem selv. Så det lægger jeg faktisk ingenting i.

Det, der gør allermest ondt for mig, det er at se, hvordan FIFA går ind og går imod protesterne og fjerner folks ytringsfrihed og flag, siger han. Under Irans første kamp var der mange fans, der havde det gamle nationalflag, med solen og løven med. Flaget bliver stadig brugt af mange iranere, der er imod regimet i Iran. Flere fans havde taget det gamle nationalflag med.

Det bliver i dag brugt af kritikere mod regimet. FIFA har bandlyst brugen af det under Irans kampe. Men FIFA havde bandlyst det inden turneringen startede, og under kampen gik vagter rundt og konfiskerede dem fra fans. Det er noget af det mest ulækre, jeg nogensinde har set på et fodboldstadion.

At frihedskæmperes flag bliver fjernet, gør sgu ondt på mig, siger dansk-iraneren. Og ser en potentiel kamp mod USA, som noget, der kan gavne det iranske folk. Jeg håber 100 procent, at Iran kommer til at møde USA. Måske kan det være med til at åbne folks øjne for situationen i Iran igen.

Jo mere fokus, der kommer på Iran i medierne, jo bedre er det for os, der kæmper en frihedskamp, siger han. Hvis begge nationer ender som nummer to i deres gruppe, står de over for hinanden i en knockoutkamp 3. juli





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran VM Fodbold FIFA Politisk Protest Primeable Flag Yritsfrihed USA Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fifa-frigiven dommer efter håndtegn-kontroversFifas disciplinærkomité har ikke fundet beviser for overtrædelser efter at australsk VAR-dommer lavede et håndtegn, der blev fortolket som et symbol på hvid magt. Dommeren mener bevægelsen var ubevidst.

Read more »

Trump erklærer fred med Iran, men reel sejr usikkerDen amerikanske præsident Donald Trump har meddelt, at der nu er fred med Iran, efter en våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran. Aftalen indebærer, at Trump har stoppet en krig, han selv indledte, men kritikere peger på, at Iran stadig kan udvikle atomvåben, og at Israel ikke overholder våbenhvilen i Libanon.分析 viser, at USA tvungen er til at åbne Hormuzstrædet, og at Teheran fremstår som sejrherre, ikke USA.

Read more »

FIFA forbudt iransk flag på stadionFIFA har forbudt det iranske flag med en gylden løve ved kampstart, mens mange fans alligevel lykkedes med at vise det på SoFi stadion. Andre nyheder fører os til Donald Trumps politiske UFC fest, en retssag om Marius Borg Høiby og efterfølgende kriminelle domsafsløring samt en brand i Kyivs UNESCO kulturarv kloster. Sammen belyser de politiske spændinger, sport, kriminalitet og internationale kriser.

Read more »

Når Mbappé taler, lytter ungdommen - og nu advarer han mod toppolitikerFrankrigs optakt til kampen mod Senegal har fået en politisk undertone. Holdets anfører kritiserer igen den ekstreme højrefløj ligesom der i en af landets største byer er udgangsforbud under kampene.

Read more »