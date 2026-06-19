Iran-støttede Hizbollah-milits angriber Israel efter fredsaftale med USA

Donald Trump's attempt to conclude peace with Iran is overshadowed by escalating tensions between Israel and the Iran-backed Hizbollah militia. The Middle East has its own logic, with periods of peace followed by periods of war. After the US-Iran peace agreement was signed on Thursday, Israeli Defense Minister Ben Gvir threatened to 'burn' Lebanon, following the deaths of four Israeli soldiers in Lebanon during a military operation against Hizbollah. The development indicates that Iran is playing a double game, simultaneously negotiating a peace agreement with the US and insisting on Lebanon's inclusion in it, while Hizbollah continues to attack the Israeli military in Lebanon. The agreement is fragile because Israel has not signed it, and Iran has been fueling proxy wars against Israel through the Hezbollah militia, which has a base in Lebanon. Iran finances and arms the terrorist movement, but the Middle East correspondent, Jotam Confino, does not believe Iran is directly involved in the current attacks. He believes it is unlikely that Hezbollah would act on its own. Israel is seeking an excuse to take a hard line against Hezbollah, and when four soldiers were killed, Israel knew that Donald Trump would not stand in the way of a response. Israel's opposition to the US-Iran peace agreement is strong, as Iran remains a threat to Israel as long as the mullah regime is in power.

Mens Donald Trump forsøger at slutte fred med Iran , blusser kampene op mellem Israel og den Iran -støttede Hizbollah-milits. Mellemøsten har sin helt egen logik. Så er der fred.

Så er der krig. Så er der fred. Så er der krig. Torsdag underskrev den amerikanske præsident, Donald Trump, en aftale, som skal afslutte krigen med Iran.

Men allerede fredag morgen truede den israelske sikkerhedsminister, Ben Gvir, med, ‘at hele Libanon skal brænde’, efter at fire israelske soldater blev slået ihjel i Libanon i forbindelse med en militæroperation mod Hizbollah. Ifølge B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, viser udviklingen, at Iran spiller et dobbeltspil ved på den ene side at indgå fredsaftale med USA og samtidig insistere på, at Libanon er en del af den - samtidig med, at Hizbollah angriber det israelske militær i Libanon.

Hvorefter der indgås en våbenhvile.

‘Det er som om, at iranerne forsøger at selvsabotere fredsprocessen. De ved godt, at der kommer en israelsk reaktion, når fire soldater bliver slået ihjel. Iran spiller kortene klogt på den måde, at de siger et, men gør noget andet,’ siger Jotam Confino og fortsætter: ‘Men Iran leger også med ilden, fordi landet risikerer at ødelægge fredsaftalen hurtigere, end det selv ønsker.

’ Ifølge det israelske militær var det Hizbollah, der var de første til at fyre raketter mod israelske mål, efter at fredsaftalen var skrevet under af Donald Trump torsdag morgen dansk tid. Det skete natten til fredag. Så Hizbollah har angrebet som de første, efter at fredsaftalen er indgået. ’ Den amerikanske præsident, Donald Trump (tv.

), og den israelske ditto, Benjamin Netanyahu, stod sammen, da de angreb Iran i februar måned. Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix Aftalen mellem USA og Iran er blandt andet skrøbelig, fordi Israel ikke har skrevet under på den. Iran har i årtier ført proxykrig mod Israel gennem militsen Hizbollah, der har base i Libanon. Iran finansierer og bevæbner terrorbevægelsen, men Jotam Confino understreger, at han ikke ved, om Iran er direkte involveret i de aktuelle angreb.

‘Det er en formodning. Jeg mener, at det er usandsynligt, at Hizbollah skulle gøre det af egen drift,’ siger han.

‘Helt sikkert. Israel leder også efter en undskyldning for at kunne gå hårdt til værks mod Hizbollah. Og når fire soldater er blevet slået ihjel, så ved Israel også, at Donald Trump ikke vil stille sig i vejen for et modsvar,’ siger Jotam Confino. Han tilføjer, at Israels modstand mod fredsaftalen mellem USA og Iran er stor.

Set fra israelsk perspektiv er Iran stadig en trussel, så længe mullah-regimet sidder på magten. Alligevel mener Jotam Confino, at det pt. er Iran, der spiller et dobbeltspil





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Iran Hezbollah Israel Peace Agreement Proxy War Mullah Regime

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