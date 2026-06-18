Iran-forhandlingerne: Et forståelsespapir, der kan være godt nyt for europæisk hverdagsøkonomi

USA og Iran er enige om en løsning, hvor det højt berigede uran bliver fortyndet, og Hormuzstrædet åbnes for kommerciel sejlads. Det kan være godt nyt for europæisk hverdagsøkonomi, hvis oliepriserne falder.

Det er et forståelsespapir, der lægger op til, at Iran kan begynde igen at eksportere olie med dispensation fra USA 's side, det lægger op til normalisering af skibstrafikken i Hormuzstædet, og det kan gå hen at blive godt konkret nyt for de europæiske borgeres hverdagsøkonomi, for mere olie på markederne kan lægge en dæmper på energipriserne, siger DR's internationale korrespondent, Stephanie Surrugue.

I de følgende afsnit dykker vi ned i den nu offentligt kendte udgave af forståelsespapiret, som altså ikke er officielt bekræftet. Der kan derfor være forskel på den endelige aftale og den, som de amerikanske medier har refereret. Højt beriget uran skal fortyndes Igennem længere tid har USA's præsident, Donald Trump, understreget, at den vigtigste del i en aftale med Iran har handlet om at få iranerne til at indvillige i aldrig at anskaffe sig eller udvikle atomvåben.

I det offentliggjorte fremgår det, at Iran netop forpligter sig til ikke at anskaffe eller købe atomvåben - noget der også var en del af den atomaftale, som USA og Iran indgik i 2015. En af de større knaster i forhandlingerne mellem parterne har været, hvad der skal ske med Irans beholdning af højt beriget uran.

Tidligere har der været lagt op til, at problemstillingen - ligesom Irans atomprogram - var henlagt til de forhandlinger, som skal foregå de kommende 60 dage. Fra mediernes gengivelse af forståelsespapiret fremgår det, at der mellem landene er enighed om en løsning, hvor det højt berigede uran bliver i Iran, men bliver fortyndet i henhold til en på forhånd aftalt ramme og under opsyn af Det Internationale Atomenergiagentur.

I et interview med statsligt tv udtaler Irans parlamentsformand, Mohammad Bagher Ghalibaf, at Hormuzstrædet ikke vil vende tilbage til





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